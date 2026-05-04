ETV Bharat / state

குமாரபாளையம் தொகுதியை தக்கவைப்பாரா தங்கமணி? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: குமாரபாளையம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக பி. தங்கமணி, திமுக சார்பாக எஸ்.பாலு, நாதக சார்பாக ஊர்வசி சுரேஷ், தவெக சார்பாக சி.விஜயலட்சுமி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி
குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

குமாரபாளையம் (நாமக்கல்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், குமாரபாளையம் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி 2008-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இத்தொகுதியில் இதுவரை 3 சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. அதன்படி, 2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் அதிமுக வேட்பாளர் பி. தங்கமணி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தார். அதிமுக ஆட்சியில் தொழில்துறை அமைச்சராகவும், மின்சார மற்றும் மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வை அமைச்சராகவும் இருந்தவர்.

இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,06,108, பெண்கள் 1,13,788, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 72 என மொத்தம் 2,20,048 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 29 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். மொத்தம் 2,01,925 (79.35%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் அதிமுக வேட்பாளர் பி.தங்கமணி 1,00,800 (49.92%) வாக்குகள் பெற்று அமோக வெற்றியை அடைந்தார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எம்.வெங்கடாச்சலம் 69,154 (34.25%) வாக்குகள் பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் வருண் 13,240 வாக்குகளையும், சுயேச்சை வேட்பாளர் எஸ்.ஓம்சர்வணா 7,342 வாக்குகள், மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் கே.காமராஜ் 6,125 வாக்குகளையும் பெற்று அடுத்தடுத்து இடங்களைப் பெற்றனர்.

மேலும், தேமுதிக வேட்பாளர் கே.ஆர்.சிவசுப்பிரமணியன் நோட்டாவிற்கும் குறைவாக 1,022 வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 21 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இத்தொகுதியில் 92.61 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. அதிமுக சார்பாக மீண்டும் பி. தங்கமணி போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பாக மூத்த பிரமுகர் எஸ்.பாலு நிற்கிறார். நாம் தமிழர் சார்பாக ஊர்வசி சுரேஷ், தவெக சார்பாக சி.விஜயலட்சுமி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021பி.தங்கமணி அதிமுக
2016பி.தங்கமணி அதிமுக
2011பி.தங்கமணி அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் 2026
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026
KUMARAPALAYAM CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.