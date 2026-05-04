குளித்தலை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்

குளித்தலை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்

Published : May 4, 2026 at 2:05 AM IST

குளித்தலை (கரூர்): தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் குளித்தலை தொகுதிக்கு தனிச்சிறப்பு உள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை முதன்முதலாக சட்டமன்றத்துக்குள் அனுப்பிய பெருமை குளித்தலைக்கு உண்டு.

குளித்தலை தொகுதியில் முத்தரையர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர். ரெட்டியார், வெள்ளாளர்கள், தாழ்த்தப்பட்டோர் உள்ளிட்டோர் பரவலாக வசிக்கின்றனர்.

தற்போதைய சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் சூரியனூர் சந்திரன் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பில் கருணாகரன் போட்டியிட்டார். தவெக சார்பில் பாலசுப்பிரமணியமும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செல்வநன்மாறன் களம் கண்டுள்ளார்.

கடந்த 1957 முதல் நடைபெற்று வரும் தேர்தல்களில் குளித்தலை தொகுதியை திமுக 7 முறையும், அதிமுக 5 முறையும் கைப்பற்றியுள்ளன.

கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுகவே இங்கு வென்றுள்ளது. அந்த வகையில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் இங்கு வெற்றிக் கொடியை நாட்ட திமுக முனைப்பு காட்டியது.

குளித்தலை தொகுதியில் மொத்தமுள்ள 2,21,988 வாக்காளர்களில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,08,343 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,13,638 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7 பேரும் என மொத்தம் 2,21,988 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

இவர்களில் 92.40 சதவீதம் பேர் தற்போதைய தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.

பெரும்பாலான தொகுதிகளை போலவே குளித்தலை தொகுதயிலும் திமுக - அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. அதே சமயத்தில், விஜய்யின் தவெகவும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் எனக் கூறப்படுகிறது.

எனவே, கடுமையான மும்முனைப் போட்டி நிலவி வருவதால், யார் குளித்தலை தொகுதியை கைப்பற்றுவார் என்பதை சில மணிநேரங்கள் கழித்தே பார்க்க வேண்டும்.

