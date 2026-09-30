குலசை தசராவுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள்? ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் பேட்டி
முத்தாரம்மன் திருக்கோயில் தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக வரும் அக்டோபர் 7-ம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தூத்துக்குடி ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 3:40 PM IST
தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோயிலின் தசரா திருவிழாவுக்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்புப் பேருந்துகள், குடிநீர், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோயிலின் தசரா திருவிழா வரும் அக்டோபர் 11- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகிஷாசுர சூரசம்ஹாரம் வரும் அக்டோபர் 20-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவிற்கு தூத்துக்குடி மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குலசேகரன்பட்டினம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் திரள்வார்கள். இதனை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன், "குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோயில் தசரா திருவிழாவிற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மேற்கொண்டு வருகிறோம். விழாவிற்கு அதிகளவில் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் வருகை தர உள்ளதால், அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு துறைகள் ஒருங்கிணைந்து பணிகளை செய்து வருகின்றன.
பக்தர்கள் அதிகளவில் கூடுவதால், காவல்துறை சார்பில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துதல், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்டப் பணிகளும் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படும்.
வெளியூர்களில் இருந்து குலசேகரன்பட்டினத்திற்கு வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காகக் கூடுதல் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதே போல், தேவைக்கேற்ப தனியார் பேருந்துகளையும் இயக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
திருவிழாவின்போது அதிகளவில் கார்கள், வேன்கள், பேருந்துகள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வரக்கூடும் என்பதால், வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான பார்க்கிங் வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
குடிநீர் வசதி, சுகாதார வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. திருவிழா நாட்களில் ஏதேனும் அவசர மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் பக்தர்களுக்கு உடனடியாகச் சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் மருத்துவக் குழுக்கள், ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ வசதிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட உள்ளன.
அதேபோல், எதிர்பாராத தீ விபத்துகளைத் தடுக்கும் வகையிலும், தீயணைப்புத்துறை சார்பிலும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தசரா திருவிழா ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக வரும் அக்டோபர் 7- ஆம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது" என தெரிவித்தார்.