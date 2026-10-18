குலசை முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா கோலாகலம் - காளி உள்ளிட்ட வேடமணிந்து பக்தர்கள் வேண்டுதல்
தென் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நவராத்திரி என்றாலே, குலசேகரன்பட்டினத்தில் உள்ள முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழாதான். இதனை சுருக்கி குலசை தசரா திருவிழா என்று அழைக்கின்றனர்.
Published : October 18, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 10:27 PM IST
BY. எம். மணிகண்டன்
இந்தியாவில் கர்நாடக மாநிலம் மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன் பட்டினத்தில் தசரா திருவிழா மிகப் பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தென் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நவராத்திரி என்றாலே, குலசேகரன்பட்டினத்தில் உள்ள முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழாதான். இதனை சுருக்கி குலசை தசரா திருவிழா என்று அழைக்கின்றனர்.
10 நாட்கள் நடைபெறும் குலசை தசரா திருவிழா
தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவிற்காக வெளி மாவட்டங்களில் வசிப்பவர்களும் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பி 10 நாட்கள் விரதம் இருந்து, வேடமணிந்து தசரா திருவிழாவில் குடும்பம், குடும்பமாக கலந்து கொள்வார்கள்.
இத்திருக்கோயிலில் ஒரே பீடத்தில் சுவாமி ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும் அம்பிகை முத்தாரம்மனும் வீற்றிருக்கிறார்கள். பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட குலசேகரபாண்டிய மன்னனுக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் காட்சி கொடுத்து அருள் வழங்கியதால், இவ்வூர் குலசேகரன்பட்டினம் என அழைக்கப்படுவதாக வரலாறு உண்டு.
அம்பாளின் மீதுள்ள பக்தர்களின் அளவு கடந்த நம்பிக்கையினால், முன்னொரு காலத்தில் தெருக்கோயிலாக இருந்த இக்கோயில், இன்று பிரசித்தி பெற்ற திருக்கோயிலாக சிறப்பு பெற்றுள்ளது. உடல்நலக்குறைவு, கடன் பிரச்சினை, வியாபார முடக்கம், வழக்கு பிரச்சினை என சகல துன்பங்களையும் வாழ்க்கையில் நீக்க வளம் பெற அம்மனின் அருள் வேண்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இங்கு வருகை தந்து வழிப்படுகிறார்கள்.
இக்கோயில் கிராமத்து கோயிலாக இருந்தாலும் சாதி, மத வேறுபாடின்றி எல்லோரும் அருள் பெரும் சக்தி தலமாகவே விளங்குகிறது.
ஆண்டுதோறும் நவராத்திரி நாளில் தொடங்கும் இத்திருவிழா, 10 நாட்கள் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும். இந்த திருவிழாவில் குலசேகரன்பட்டினத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் முழுவதும் களைகட்டும். இந்த ஆண்டும் அதேபோல் திருவிழா கடந்த 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. பக்தர்களும் பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்து தர்மம் எடுத்து வருகின்றனர்.
30 ஆண்டுகளாக வேடமிட்டு முத்தாரம்மனை வழிப்படும் குழு
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடியை அடுத்த ஸ்பீக் நகர் பகுதியில் குடிசை அமைத்து (காளி பறை) கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களாக தவறாமல் முத்தாரம்மனுக்கு மாலையிட்டு செல்லும் ஒரு குழுவினரை ஈ.டிவி பாரத் தமிழ்நாடு சந்தித்தது.
இக்குழுவில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 40-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர். இக்குழுவின் தலைவராக உள்ள அருணாச்சல பாண்டியன், செயலாளராக திருப்பதி, பொருளாளராக அரி கிரிஷ்ணன் ஆகியோர் இவர்கள் வழிநடத்துகிறார்கள்.
இக்குழுவினர் குறவன், குறத்தி, அம்மன், ராஜா, ராணி, விநாயகர், காளி, சிவன், கிழவி, பிச்சைக்காரன், கிருஷ்ணர், பேச்சியம்மன், முருகன், அம்மன், கருப்பசாமி, அட்டை காளி, செங்காளி என பல்வேறு வேடங்களை தத்ரூபமாக அணிந்து காட்சியளித்தனர்.
பின்னர், மேளதாளங்கள் முழங்க அம்மனுக்கு பூஜை செய்து விட்டு அங்கிருந்து வீடு, வீடாக சென்று தர்மம் கேட்டனர். அப்போது அவர்களுக்கு மக்கள் மனமகிழ்ச்சியுடன் பணம் காணிக்கையாக வழங்கினர்.
முற்காலத்தில் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் மாறுவேடத்தில் சென்று மக்களிடம் தர்மம் எடுத்ததாக ஐதீகம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நலம் பெற வேண்டியும், நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேற வேண்டியும் மாறுவேடம் பூண்டு மக்களிடம் முத்தாரம்மனுக்கு காணிக்கை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். அவர்களை அம்மனே நேரில் வந்து கேட்பதாக கருதி மக்கள் தர்மம் செய்கிறார்கள்.
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அடுத்த ஆண்டு தசராவுக்குள் பலன் கிடைக்கும்
இது குறித்து இக்குழுவின் ஒருவரான பக்தர் நடராஜன் கூறும்போது, “21 நாட்கள் காளி பறை அமைத்து உணவாக ஒரு நேர விரத சாப்பாடு, அதாவது, பச்சரிசி துவையல் மட்டுமே உண்டு வருகிறோம். நான் 30 வருடகாலமாக மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து வருகிறேன். தொழில் வளம், கஷ்டம் நீங்க வேண்டுதலுக்கேற்றவாறும், வசதிக்கு ஏற்பவும் வேடம் அணிந்து வருகிறேன்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குலசேகரன்பட்டினத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு. ஆனால், தற்போது நாளுக்கு நாள் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. குலசை தசரா மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக என்கிறார்கள். ஆனால், இனி குலசைக்கு அப்புறம்தான் மைசூர் தசரா விழா. அந்த அளவுக்கு அம்மன் அருள் அளிக்கிறார்.
முன்பு உடல்நலம், திருமண தடை போன்ற பிரச்சினைகள் தீர வீட்டில் ஒருவர் மாலையிடுவர். ஆனால், தற்போது அம்மன் அருள் கிட்டுவதால் குடும்பத்தில் அனைவரும் மாலையிடுகின்றனர். கோயிலில் நிற்பதற்கு கூட இடம் இல்லாத நிலைதான். அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது.
பக்தி பரவசத்தில் மனமுறுகி வேண்டிக்கொண்டு, தசாரா திருவிழாவில் மாலை போட்டு வேடமணிந்து முத்தாரம்மனை தரிசித்தால் அடுத்த ஆண்டு தசராவுக்குள் பலன் கிடைக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.