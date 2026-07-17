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‘கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் தரவுகள் கசிந்தது உண்மை தான்’ - விசாரணை கமிஷன் அமைக்க சு.ப. உதயகுமார் வலியுறுத்தல்

அணு உலைகள் மீது தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தால் இந்திய அணுமின் கழகத்திற்கும், ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் 112 மில்லியன் டாலர் இன்சூரன்ஸ் வாங்கியுள்ளதாக தகவல் கசிந்துள்ளன என்று சு.ப. உதயக்குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனர் பேராசிரியர் சு.ப. உதயகுமார்
அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனர் பேராசிரியர் சு.ப. உதயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 11:23 AM IST

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திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் பாதுகாப்புத் தரவுகள் கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு விசாரணை கமிஷனை அமைக்க வேண்டும் என்று கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய எதிர்ப்புப் போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளரும், அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவனருமான சு.ப. உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது குறித்து சு.ப. உதயகுமார் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர், “கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் இருந்து 8 லட்சத்து 58 ஆயிரம் கோப்புகள் கசிந்திருப்பதாகவும், அதில் 1,90,000 ஆவணங்கள் மிக முக்கியமானவை என்ற செய்தியும் கிடைத்துள்ளது. இது கூடங்குளம் அணுமின் திட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து என்று பேசப்படுகிறது.

நாம் போராட்டம் நடத்தும்போது கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் பற்றிய கள ஆய்வு அறிக்கை, பாதுகாப்பு ஆய்வறிக்கை, சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கை இதுபோன்ற அறிக்கைகளை தர வேண்டும். பிற நாடுகளில் இந்த அறிக்கைகளை மக்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள், இணையதளத்திலும் வெளியிடுகிறார்கள் என்று நாங்கள் கேட்டோம்.

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் நான் கேட்டபோது அவர்கள் இந்த தகவலை கொடுக்க சொன்னார்கள். ஆனால் இந்திய அணுமின் கழகம் இது தொடர்பாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்திற்கு சென்று தகவலை கொடுக்க முடியாது என சொன்னார்கள்.

அந்த வழக்கில் தகவலை கொடுக்கக் கூடாது என்று நீதிமன்றமும் தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆனால் இன்று கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் வெளியில் உள்ளது. இதனால் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திய அணுமின் சட்டம் 1962-ன் படி அணு உலைகளை ஒன்றிய அரசு தான் நடத்த முடியும், தனியார் நடத்தக்கூடாது என்ற சட்டம் உள்ளது.

ஆனால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, இதை அவசரமாக மாற்றி தனியார் நடத்தலாம் என மாற்றியுள்ளனர். அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குரூப் கூடங்குளம் அனுமன் நிலையத்தில் மூன்றாவது, நான்காவது அணு உலைகளை கட்டுகிற தகவலே தற்போது தான் நமக்கு தெரிய வருகிறது.

மக்களுக்கு ஆபத்து

இந்த தனியார் நிறுவனத்தின் சர்வரில் தான் தரவுகள் கசிந்துள்ளது. அதற்கு பொறுப்பு ஏற்கவோ கடமை உணர்வோடு பதில் சொல்லவோ இல்லாமல் இவர்கள் ஏதோ கொஞ்சம் கசிந்தது நாங்கள் அப்பவே அதை இந்திய அரசிடம் சொல்லிவிட்டோம் என்கிறார்கள். 19 ஆயிரம் முக்கியமான கோப்புகள் வெளியே சென்றிருப்பது அணு உலைக்கு ஆபத்து அணு உலைக்க ஆபத்து என்றால், அதை சுற்றி வாழும் பல கோடி மக்களின் உயிர்களுக்கும் உடைமைகளுக்கும் ஆபத்து.

அதை எளிதாக அவர்கள் தள்ளிவிடுகிறார்கள். எனவே தான் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் கூறி வருகிறோம். இன்று தனியார் நிறுவனத்தின் மெத்தனபோக்கு தெரிய வருகிறது. இந்த கசிந்த கோப்புகளில் இந்திய அணுமின் கழகமும், அனில் அம்பானியின் நிறுவனமும் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் என்ற விவரம் உள்ளது. அந்த நிறுவனமே தற்போது தான் இந்த துறைக்கு வந்துள்ளது.

அப்படி இருக்கும்போது இவர்கள் ஆய்வு நடத்துவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள்? எந்த அனுபவமும் இல்லை? எனவே இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு காப்பீடு

2019-ஆம் ஆண்டு இதே போன்ற ஒரு கணினி தாக்குதல் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் மீது நடைபெற்றது. அப்போது இதை பெரிதில்லை என்று தள்ளிவிட்டார்கள். எனவே இதுதான் பிரச்சினை; ஒரு பிரச்சினை நடக்கும்போது அரசு அதை ஒப்புக்கொண்டு இதை நாங்கள் ஆய்வு செய்கிறோம் என்று உண்மையை சொன்னால் பிரச்சினை இல்லை.

இவர்கள் பொய் சொல்வதால் எங்களுக்கு நம்பகத் தன்மை இல்லை. மேலும் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் கட்டப்படும் மூன்றாவது, நான்காவது அணு உலைகள் மீது தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தால் இந்திய அணுமின் கழகத்திற்கும், ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் 112 மில்லியன் டாலர் காப்பீடு பெற்றுள்ளனர்.

போராட்டம் நடைபெறும்போது தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தால் நாங்கள் பல லட்சம் மக்கள் அழிந்து விடுவோம் என்று கூறியபோது எங்களை கிண்டல் செய்தார்கள். இங்கே என்ன தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்கப் போகிறது என்று கூறினார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு ரகசியமாக காப்பீடு வாங்கியுள்ளனர்.

மக்களுக்கே அதிக பாதிப்பு

அதே நேரம் பாதிக்கப்படும் பல கோடி மக்களுக்கு வெறும் 460 மில்லியன் டாலர் தான் இழப்பீடு காப்பீடு வாங்கியுள்ளனர். இதை வைத்து அனைவருக்கும் டீ கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாது.

எனவே, கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தை பற்றிய பாதுகாப்பு உறுதிமொழிகள் கசிந்து மிகப்பெரிய அவலத்திற்குள் நாம் மாட்டியுள்ளோம். எனவே தான் மோடி அரசு இனியும் மெளனம் காக்காமல் கூடங்குளத்தில் என்ன நடந்தது? என்னென்ன தகவல்கள் கசிந்தது? அது எப்படி இந்த அணுமின் திட்டத்தை பாதிப்புக்குள்ளாக்கும்? என விசாரணை கமிஷன் அமைக்க வேண்டும்.

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மேலும், இந்த விசாரணை முடிந்து பாதுகாப்புத் தன்மை உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை வேலைகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். வெறும் மூன்று விழுக்காடு மின்சாரத்தை மட்டும் தரக்கூடிய இந்த அணுமின் திட்டம் நமக்கு தேவையில்லை.

எனவே, இந்த திட்டத்தை முழுமையாக மூட வேண்டும். மிக அடர்த்தியாக மக்கள் வாழக்கூடிய இந்தியாவில், இப்படிப்பட்ட அழிவு திட்டங்கள் வேண்டாம், அதுவும் தனியாரை உள்ளடக்கிய இத்திட்டம் வேண்டாம் என்று அரசு முடிவு எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

இந்திய அணுசக்தி கழகம் விளக்கம்

பொதுவெளியில் பரவி வரும் தரவுகள் அனைத்தும் சாதாரணமான சிவில் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் பொதுவான உள்கட்டமைப்புகள் சார்ந்தவை மட்டுமே தவிர, அணுமின் நிலையத்தின் அணுசக்தி பாதுகாப்பு அல்லது அணுசக்தி பாதுகாப்பு அமைப்புகள் சார்ந்த எந்த ஒரு ரகசியத் தகவல்களோ அல்லது வரைபடங்களோ இதில் இடம்பெறவில்லை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதியாக தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம் என்று இந்திய அணுசக்திக் கழகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இந்த தரவு கசிவு விவகாரத்தால் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் பாதுகாப்புக்கிற்கோ அல்லது செயல்பாட்டிற்கோ எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்று இந்திய அணுசக்திக் கழகம் பொதுமக்களுக்கு உறுதி அளிப்பதாக அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்
சமூக ஆர்வலர் சுப உதயகுமார்
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