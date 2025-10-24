ETV Bharat / state

கூடங்குளம் வழக்கில் 44 பேர் விடுதலை! மீதமுள்ள 52 வழக்குகளில் இருந்து விடுதலை எப்போது? சுப. உதயகுமார் கேள்வி

மொத்தம் எங்கள் மீது 349 வழக்குகள் போடப்பட்டன. அதில் 297 வழக்குகள் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 52 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என சுப.உதயகுமார் தெரிவித்தார்.

சிறுவர்களுடன் அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் சுப. உதயகுமார்.
அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் சுப. உதயகுமார். - கோப்புப்படம் (FB/s.p.udayakumaran)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் வழக்கில் 44 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்னும் நிலுவையில் உள்ள 52 வழக்குகளில் விடுதலை கிடைத்தால் மட்டுமே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவோம் என அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் சுப. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்திற்கு எதிராக, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்கள் போராட்டத்தின் போது, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக, அதை முன்னெடுத்து தலைமையேற்று நடத்திய சுப.உதயகுமார் உள்பட 44 பேர் மீது வழக்குத் தொடரப்பட்டது.

கூடங்குளம் அணு உலை எதிர்ப்புப் போராட்டத்தின் தீவிர காலகட்டமான 2011 ஆம் ஆண்டில், எஸ்.எஸ். புரம் விலக்குப் பகுதியில் திரண்ட இவர்கள், பெரிய கற்களை சாலையில் வைத்துப் போக்குவரத்தைத் தடை செய்தனர். மேலும், பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினர் தங்களது கடமையைச் செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

எந்த முகாந்திரமும் இல்லாத இந்த வழக்கில் இருந்து தங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று பல ஆண்டுகளாக சுப.உதயகுமார் உள்பட போராட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

தொடர்ச்சியாக பல நாட்கள் நடந்த போராட்டத்தில் திடீரென வன்முறை வெடித்தது. அப்போது போலீசாருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியது.

இது தொடர்பாக, கூடன்குளம் காவல்துறையினர் சுப. உதயகுமார் உட்பட 44 பேர் மீது அப்போது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ராதாபுரம் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் தொடங்கியது. அதன் பிறகு, பல்வேறு காரணங்களால் வழக்கு விசாரணை சரியான முன்னேற்றம் இன்றி நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில், ராதாபுரம் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு கடந்த 22ம் தேதி மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது 44 பேரில் சுப. உதயகுமார் உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்ட பலர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர்.

வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் குபேரசுந்தர், வழக்கில் எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் ஏற்படாமல், தொடர்ந்து வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதை உறுதி செய்தார்.

இதனையடுத்து, வழக்கை மேலும் நீட்டிக்காமல், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 44 பேரையும் விடுதலை செய்து மாஜிஸ்திரேட் குபேரசுந்தர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட இந்தத் தீர்ப்பு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து சுப உதயகுமாரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டோம். அப்போது அவர், மொத்தம் எங்கள் மீது 349 வழக்குகள் போடப்பட்டன. அதில் 297 வழக்குகள் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 52 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

அனைத்து வழக்குகளிலும் விடுதலை கிடைத்தால் தான் எங்களுக்கு முழுமையான மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தற்போதைய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வள்ளியூரில் பிரச்சாரம் செய்த போது கூடங்குளம் பிரச்சனை தொடர்பாக அனைத்து வழக்குகளிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்தார்.

ஆனால் வழக்குகள் இன்னும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை. கேட்டால் பொது சொத்தை சேதப்படுத்திய வழக்குகளில் விசாரித்து தான் விடுதலை செய்வோம் என்கிறார்கள். இதுவரைக்கும் எதுவும் நடக்கவில்லை. மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வராகி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. தற்போது விடுதலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நீதிபதியாகவே எங்களை விடுதலை செய்தாரா? அல்லது அரசு பரிந்துரை செய்ததா? என்பது கூட எங்களுக்கு தெரியாது.

இந்த வழக்குகளால் எங்கள் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் ஏராளமானோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக பாஸ்போர்ட் கிடைப்பதில் சிக்கல் இருப்பதால் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல முடியாமலும் என்ஓசி கிடைக்காமல் அரசு வேலைகளுக்கு செல்ல முடியாமலும் பல இளைஞர்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே அனைத்து வழக்குகளிலும் முழுமையாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்.

TAGGED:

TVL
KUDANKULAM NUCLEAR POWER PLANT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.