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தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த காலக்கெடுவை அறிவிக்க வேண்டும் - கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தல்

தேர்தல் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கூட ஆகாத நிலையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி மாறுவது மக்கள் அளித்த தீர்ப்பிற்குச் செய்யும் துரோகம் என்று கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தார்.

புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 10:57 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த காலக்கெடுவை அறிவிக்க வேண்டும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கிருஷ்ணசாமி, "தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைத் தடுக்க மாரத்தான் நடத்துவது நல்ல முயற்சி என்றாலும், அதற்கு முதன்மைக் காரணமான மதுவை ஒழிக்க அரசு பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும். மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும்.

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மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சடங்கிற்காக தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதோடு நிறுத்திவிடக் கூடாது. முதலமைச்சர் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளையும் அழைத்துக்கொண்டு டெல்லி சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சந்திக்க வேண்டும். மத்திய நீர்வளத் துறை, மேகதாது அணை கட்ட அனுமதி வழங்காத வகையில், உறுதியான அழுத்தத்தை தமிழக அரசு அளிக்க வேண்டும்.

போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடத்துவதை வரவேற்கிறேன். ஆனால், போதை என்று வரும்போது அபின், கஞ்சா மட்டுமின்றி, தமிழக இளைஞர்களையும் குடும்பங்களையும் சீரழிக்கும் மதுவையும் மறந்துவிடக் கூடாது. 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியதாக அரசு கூறினாலும், மது விற்பனை குறையவில்லை. எனவே, தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை எப்போது அமல்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்பதற்கான கால நிர்ணயத்தை அரசு வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும்.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து அரசு வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும். உயிரிழந்தவர்கள் ஏழைத் தொழிலாளர்கள் என்பதால், அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிதியுதவி போதுமானதாக இல்லை. அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு கூடுதல் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும்.

பட்டாசு மற்றும் ரசாயனத் தொழிற்சாலைகளில் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க அரசு கடுமையான ஆய்வுகளையும், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தேர்தல் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் கூட ஆகாத நிலையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி மாறுவது மக்கள் அளித்த தீர்ப்பிற்குச் செய்யும் துரோகம். ஒரு அணியில் வெற்றி பெற்றுவிட்டு, பதவிகளுக்காக மற்றொரு அணிக்குத் தாவுவது தமிழக அரசியலை உலகளவில் கேலிக்கூத்தாக்கியுள்ளது.

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தமிழக அரசு வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்க வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால், தனிப்பட்ட சில நபர்களின் ஆதிக்கம், அரசு நிர்வாகத்தில் இருப்பதை ஏற்க முடியாது. அரசு நிர்வாகம் அனைவரும் அணுகக்கூடிய வகையில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக ஜனநாயகன் திரைப்பட தயாரிப்பாளரை நியமித்தது மிக மிகத் தவறானது.

எனது கட்சி சமூகப் பிரச்சினைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடும் அமைப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல்கள் மற்றும் கூட்டணியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து ஜூலை 4-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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