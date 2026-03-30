கிருஷ்ணராயபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் மாற்றப்படுவாரா? நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என கட்சி தலைமையிடம் முறையிட்டுள்ளதாக கரூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 30, 2026 at 2:14 PM IST
கரூர்: கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவருக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கரூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணி, கட்சித் தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியின் வேட்பாளர் மாற்றப்படுவாரா? தொடருவாரா? என்று அக்கட்சி நிர்வாகிகள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் 234 தொகுதிகளின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அந்த கட்சியின் தலைவர் விஜய் நேற்று வெளியிட்டிருந்தார். இதில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இந்த பட்டியலில் மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவெக நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தில் நான்கு தொகுதிகளுக்கும் தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, கரூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன், கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். 48 வயதான மதியழகன், விஜய் ரசிகர் மன்றம் முதல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் கார்த்திகேயன் (வயது 57), குளித்தலைத் தொகுதியில் கரூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணி (வயது 49), கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) தொகுதியில் திருவாரூர் மாவட்டச் செயலாளர் மதன் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கிருஷ்ணராபுரம் தொகுதி வேட்பாளாராக திருவாரூர் மாவட்டச் செயலாளர் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது கரூர் தவெகவினர் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே, கிருஷ்ணராயபுரம் தனித் தொகுதியில் மட்டும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என தவெக தலைமையிடம் முறையிட்டுள்ளதாக கரூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பாலசுப்பிரமணி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து திருவாரூர் மாவட்டச் செயலாளரும், வேட்பாளருமான மதனிடம் ஈடிவி பாரத் பாரத் செய்தியாளர் தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டு பேசிய போது, கட்சித் தலைமையிடம் பேசி வருவதாகவும் இன்று (மார்ச் 30) செய்தியாளர்களுக்கு தகவல் அளிப்பதாகவும் கூறினார்.
இதனால் கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) தொகுதிக்கு தவெக வேட்பாளர் மாற்றப்படுவாரா? அல்லது தொடருவாரா? என்ற குழப்பத்தில் கரூர் தவெக நிர்வாகிகள் உள்ளனர். 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.