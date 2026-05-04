கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் சி.கே ராஜா, அதிமுக சார்பில் டாக்டர் எஸ். திவ்யா, நாதகவில் வி. சத்யா, தவெகவில் எம். சத்யா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:31 AM IST

கிருஷ்ணராயபுரம் (கரூர்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

கரூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமுள்ள தொகுதியாக இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் -1,03,852

பெண்கள் -1,09,773

மூன்றாம் பாலினம் -33

மொத்தம் - 2,13,658

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 92.49% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜா போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் திவ்யா, தவெக சார்பில் சத்யா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சத்யா போட்டியிடுகின்றனர்.

கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியை பொறுத்தவரை வரை திமுக, அதிமுகவுக்கு நல்ல வாக்கு வங்கி இந்த தொகுதியில் உள்ளன. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், தொகுதியை மீண்டும் வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்களிடையே நேரடி போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 1952-க்கு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இந்த அரக்கோணம் தொகுதி இதுவரை 13 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 5, அதிமுக 5, காங்கிரஸ் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுக,அதிமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சிவகாம சுந்தரி, அதிமுக வேட்பாளர் முத்துக்குமாரை சுமார் 29 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை மீண்டும் திமுகவே கைப்பற்ற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021சிவகாம சுந்தரிதிமுக
2016ம. கீதாஅதிமுக
2011செ. காமராஜ்அதிமுக

