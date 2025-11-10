ETV Bharat / state

பறிபோனது திமுக நகர்மன்ற தலைவரின் பதவி! சொந்த கட்சி உறுப்பினர்களே போர்க்கொடி தூக்கிய அவலம்!

திமுக நகராட்சி பெண் தலைவர் ஃபரிதா நவாப்
திமுக நகர்மன்ற தலைவர் ஃபரிதா நவாப் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 10, 2025

கிருஷ்ணகிரி: திமுக நகர்மன்ற பெண் தலைவர் ஃபரிதா நவாப்பிற்கு எதிராக கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றியடைந்ததால், அவரது பதவி பறிபோனது.

கிருஷ்ணகிரி நகர்மன்ற தலைவராக திமுகவை சேர்ந்த ஃபரிதா நவாப் மற்றும் துணைத் தலைவராக சாவித்திரி ஆகியோர் இருந்து வந்தனர். இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக திமுக நகர மன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், பெண் தலைவர் ஃபரிதா நவாப்பிற்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது.

உட்கட்சி மோதல்

இதனால், நகர மன்ற தலைவர் ஃபரிதா நவாபை மாற்ற வேண்டும் என 24 திமுக கவுன்சிலர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என நகராட்சி ஆணையாளரிடம் கடந்த அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி மனு கொடுத்தனர். அந்த மனுவின் அடிப்படையில் நவ.10 ஆம் தேதி வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.

அதிமுக-திமுக இடையே மோதல்

இந்நிலையில், இன்பச் சுற்றுலா சென்று விட்டு வாக்கெடுப்பிற்காக நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒரே பேருந்தில் வந்த கவுன்சிலர்களை, அதிமுகவினர் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, பேருந்தில் இருந்த அதிமுக கவுன்சிலரை கீழே இறக்கி விடக் கோரி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன், பேருந்தின் பக்கவாட்டிலிருந்த கண்ணாடியை உடைத்ததால் பதற்றம் நிலவியது.

அதனால், திமுக - அதிமுகவினர் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வாக்குவாதம் முற்றி கைகலப்பாக மாறியதால் இரு தரப்பினரும் மோதிக் கொள்ளும் சூழல் நிலவியது. அதனைக் கண்ட அங்கிருந்த போலீசார், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களை தடுத்து நிறுத்தினர்.

இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த அதிமுக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளரும் கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அசோக் குமார், கடத்தி சென்ற அதிமுக உறுப்பினரை வெளியே விடக் கோரி கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி அலுவலக வாயிலில் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அவருடன் எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளர்களும் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

இதையும் படிங்க: எத்தனை முனை போட்டி வந்தாலும் திமுகவுக்கே வெற்றி! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நம்பிக்கை!

நிறைவேறிய தீர்மானம்

அதனைத் தொடர்ந்து, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நகர்மன்ற அலுவலகத்திற்குள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதற்காக, நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். நகர்மன்ற தலைவர் ஃபரிதா நவாப்பிற்கு எதிராக 17 உறுப்பினர்கள் வாக்களித்ததால், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி அடைந்தது. இதனால், அவரது பதவியும் பறிபோனது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், கிருஷ்ணகிரியில் திமுகவின் நகர்மன்ற தலைவரை மாற்றக் கோரி அக்கட்சியை சேர்ந்தவர்களே போர்க்கொடி தூக்கி இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்
NO CONFIDENCE MOTION
கிருஷ்ணகிரி திமுக நகராட்சி தலைவர்
கிருஷ்ணகிரி
KRISHNAGIRI MUNICIPALITY CHAIRMAN

