கிருஷ்ணகிரி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸின் அ. செல்லக்குமார், அதிமுக சார்பில் அசோக்குமார், தவெக சார்பில் முகுந்த் ஆர். பாண்டியன், நாதகவின் சுகந்தி பார்த்திபன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:12 AM IST
கிருஷ்ணகிரி (கிருஷ்ணகிரி): தமிழ்நாடு - கர்நாடகா இடையே முக்கிய போக்குவரத்து பகுதியாக அறியப்படுகிற கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் தேர்தல் வெற்றி நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது? பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் ரயில் போக்குவரத்து இல்லாத பகுதிகளில் ஒன்று கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதி. இந்த தொகுதியில் விவசாயமே பிரதான தொழிலாக இருக்கிறது. தவிர, தீப்பெட்டி மற்றும் பால் மதிப்புக்கூட்டு பொருட்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளும் அமைந்துள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி, காவேரிப்பட்டணம் பேரூராட்சி ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதிய மொத்தம் 2,65,787 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வன்னியர் சமூகத்தினரும், இஸ்லாமியரும், கிறிஸ்தவர்களும் இத்தொகுதியில் பரவலாக காணப்படுகின்றனர். இருப்பினும் இங்கு வெற்றி தீர்மானிப்பவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தினர் தான். நடந்து முடிந்துள்ள தேர்தலில் 84.79 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
இந்த முறை கிருஷ்ணகிரி தொகுதியானது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளராக அ. செல்லக்குமார் களம்கண்டுள்ளார். அதிமுக சார்பில் அசோக்குமார், தவெக சார்பில் முகுந்த் ஆர். பாண்டியன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சுகந்தி பார்த்திபன் ஆகியோர் போட்டியிட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் களம்கண்டுள்ளனர்.
1952இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 16 தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில் 7 முறை அதிமுகவும், 6 முறை திமுகவும், 2 முறை காங்கிரஸும், ஒருமுறை சுயேச்சையும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியை பொறுத்தவரை, கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அசோக்குமார் 45.38% வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றார். 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த டி. செங்குட்டுவன் 44.21% வாக்குகளும், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே.பி முனுசாமி 55.98% வாக்குகளும் பெற்று வெற்றிபெற்றிருந்தனர்.
1984ஆம் ஆண்டிலிருந்து நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இந்த தொகுதியில் ஒருமுறை திமுகவிற்கு மக்கள் வாய்ப்பளித்தால், அடுத்த முறை அதிமுகவிற்கு வாய்ப்பளித்துள்ளனர். இப்படி இரண்டு கட்சிகளும் மாறி மாறி கைப்பற்றி வரும் இத்தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகரித்திருக்கிறது.
ஏனென்றால், கடந்த தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற வேட்பாளரையே அதிமுக இந்த முறையும் களத்தில் இறக்கியிருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த முறையும் அதிமுக வெற்றி பெற்றால் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் அதிமுக வரலாறு படைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
|கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|அசோக்குமார்
|அதிமுக
|2016
|டி. செங்குட்டுவன்
|திமுக
|2011
|கே.பி முனுசாமி
|அதிமுக