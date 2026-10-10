திருப்பூரில் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்தம்; உற்பத்தி முடங்கியது
அட்டைப்பெட்டிகளின் விலையைச் சுமார் 25% உயர்த்திய போதிலும், தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : October 10, 2026 at 7:28 PM IST
திருப்பூர்: அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் ரூபாய் 50 கோடி மதிப்பிலான அட்டைப்பெட்டி உற்பத்திப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், நீலகிரி உள்ளிட்டப் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அட்டைப்பெட்டி தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இத்தொழிலை சார்ந்து நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக, ஜவுளி மற்றும் பின்னலாடைத் தொழில் அதிகளவில் நடைபெறும் திருப்பூர் பகுதியில், உற்பத்திப் பொருட்களைப் பொதியிட்டு வெளிமாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்புவதில் அட்டைப்பெட்டிகளின் தேவை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
அட்டைப்பெட்டி தயாரிப்பதற்கான முக்கிய மூலப்பொருளான கிராஃப்ட் காகிதத்தின் விலை கடந்த 60 நாட்களில் ஒரு டன்னுக்கு ரூ.8,000 வரை உயர்ந்துள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மூலப்பொருளின் விலை எதிர்பாராத வகையில் அதிகரித்துள்ளதால், உற்பத்திச் செலவுக் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, அட்டைப்பெட்டிகளின் விலையைச் சுமார் 25 சதவீதம் உயர்த்திய போதிலும், தொடர்ந்து நஷ்டத்தைச் சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மூலப்பொருள் விலை உயர்வுக்கு ஏற்ப அட்டைப்பெட்டிகளின் விலையை உயர்த்தினாலும், ஏற்கெனவே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட விலைகளில் பொருட்களை வழங்க வேண்டிய நிலை மற்றும் உற்பத்திச் செலவுகள் அதிகரிப்பு ஆகியவை தொழில்துறையினருக்குப் பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தக் கோரியும், அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தித் தொழிலைப் பாதுகாக்க வலியுறுத்தியும் தென்னிந்திய அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் கோவை மண்டலம் சார்பில் இரண்டு நாள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி, நேற்று தொடங்கிய வேலைநிறுத்தம் இன்றும் (அக்.10) இரண்டாவது நாளாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போராட்டத்தின் காரணமாக நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவதாகவும், இரண்டு நாட்களில் மொத்தம் ரூ.50 கோடி மதிப்பிலான உற்பத்தி முடங்கியுள்ளதாகவும் உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கிராஃப்ட் காகிதத்தின் விலை உயர்வு அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்களை மட்டும் பாதிக்காமல், அட்டைப்பெட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் பல்வேறு உற்பத்தித் துறைகளையும் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாகத் தொழில்துறையினர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அட்டைப்பெட்டிகளின் விலை உயரும்போது, அவற்றைப் பயன்படுத்திப் பொருட்களைப் பொதியிடும் நிறுவனங்களின் செலவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் தாக்கம் இறுதியில் பல்வேறு பொருட்களின் விலைகளிலும் மறைமுகமாக எதிரொலிக்கக்கூடும் என அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, இந்தப் பிரச்சனையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாகத் தலையிட்டு, கிராஃப்ட் காகிதத்தின் விலையைக் கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மூலப்பொருள் விலை உயர்வால் தொழில்துறையினர் தொடர்ந்து நஷ்டத்தைச் சந்திப்பதைத் தடுக்கவும், தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பைப் பாதுகாக்கவும், அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது.