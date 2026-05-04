கே.பி. முனுசாமி போட்டியிடும் வேப்பனஹள்ளி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் திமுக சார்பில் பி.எஸ். சீனிவாசன், அதிமுக சார்பில் கே.பி. முனுசாமி, தவெக சார்பில் சம்பங்கி, நாம் தமிழர் சார்பில் நாகராஜ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:38 AM IST
வேப்பனஹள்ளி (கிருஷ்ணகிரி): தமிழ்நாட்டில் பலதரப்பட்ட மக்கள் மற்றும் பல மொழிகளை பேசும் மக்கள் வசிக்கிற இடமாக பார்க்கப்படுகிற வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்புக்கான நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவானது கடந்த 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த முறை 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. இதற்கு வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டாலும், கடந்த தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த முறை முதல் முறை வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்தனர்.
தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பின்படி, இந்த முறையும் திமுகவிற்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. இருப்பினும், ஒரு சில கருத்துக்கணிப்புகள், முதன்முறை தேர்தல் களம் கண்டிருக்கிற தவெகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது. எனினும், இதற்கான விடையானது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.
ஒட்டுமொத்த வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு தொகுதிகளின் வெற்றியும்தான். தமிழ்நாட்டின் எல்லை மாநிலமாக இருக்கிற கிருஷ்ணகிரியின் வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பானது அதிகரித்திருக்கிறது.
கர்நாடகா, ஆந்திரா எல்லைகளை பகிரக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் ஒரே சட்டமன்ற தொகுதி வேப்பனஹள்ளி. 2011ஆம் ஆண்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து இந்த தொகுதியானது பிரிக்கப்பட்டது.
மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்ட இந்த தொகுதியில் கௌடா சமூகத்தினர் அதிக அளவில் இருந்தாலும், ரெட்டி, ஆதிதிராவிடர்கள், கவுண்டர், நாயடு, செட்டியார், பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பிற சமூகத்தினரும் பரவலாக காணப்படுகின்றனர். மற்ற தொகுதிகளை போன்று இல்லாமல், இங்கு தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், உருது, ஆங்கிலம் என பல மொழிகளை பேசும் மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
இந்த தொகுதியில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்தாலும், பல சிறிய, பெரிய தொழிற்சாலைகளும் அமைந்துள்ளன. இதன்மூலம் இங்குள்ள மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் ஆண்கள் 1,23,394 பேர், பெண்கள் 1,20,454 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 37 பேர் என மொத்தம் 2,43,885 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 89.79% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
வேப்பனஹள்ளியில் ஆளும் திமுக சார்பில் பி.எஸ். சீனிவாசன் போட்டியிட்டுள்ளார். அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.பி. முனுசாமி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக சார்பில் சம்பங்கி வேட்பாளராக உள்ளார். நாம் தமிழர் சார்பில் நாகராஜ் என்பவர் களம் கண்டுள்ளார்.
கடந்த முறை இந்த தொகுதியில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ கே.பி முனுசாமி 45.87% வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்ற நிலையில், மக்கள் மீண்டும் அவருக்கு வாய்ப்பளிப்பார்களா என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும். அதற்கு முந்தைய 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவின் பி. முருகன் 46.37 சதவீதமும், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவின் டி. செங்குட்டுவன் 45.09 சதவீதமும் பெற்று வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
|வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|கே.பி முனுசாமி
|அதிமுக
|2016
|பி. முருகன்
|திமுக
|2011
|டி. செங்குட்டுவன்
|திமுக