தெலங்கானா தொழிலதிபர் சென்னையில் கடத்தல்; 6 பேர் கும்பலை ஆந்திராவில் மடக்கிய கோயம்பேடு போலீஸ்
நம்பர் பிளேட் இல்லாத வெள்ளை காரில் முகமூடி அணிந்து வந்த கும்பல் ரவீந்திர கவுடாவை வலுக்கட்டாயமாக காரில் ஏற்றிக்கொண்டு கடத்தி சென்றது விசாகணையில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : December 20, 2025 at 3:59 PM IST
சென்னை: தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபரை காரில் கடத்தி சென்ற 6 பேர் கொண்ட கும்பலை ஆந்திரா மாநிலம் நெல்லூரில் சுற்றிவளைத்து கோயம்பேடு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
தெலங்கானா மாநிலம், கே.வி ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ரவீந்திர கவுடா (57). இவர், தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஸ்ரீ விநாயகா கார்ஸ் டீலர் என்ற பெயரில் பழைய சொகுசு கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்துள்ளார். தொழிலில் ரூ.5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால், ரவீந்திர கவுடா வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.
ஆனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை திரும்ப கேட்டு தொல்லை கொடுத்து வந்ததால் தொழிலதிபர் ரவீந்திர கவுடா கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு யாருக்கும் தெரியாமல் குடும்பத்துடன் தப்பி சென்னைக்கு வந்துள்ளார். சென்னை, வளசரவாக்கம் அடுத்த ஆழ்வார்திருநகர் 1வது பிரதான சாலை அன்பு நகரில் ஒரு வாடகை வீட்டில் குடும்பத்துடன் குடிபெயர்ந்தார்.
இந்த நிலையில் நேற்று மதியம் ரவீந்திர கவுடா தனது வீட்டு வாசலில் இரு சக்கர வாகனத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது நம்பர் பிளேட் இல்லாத வெள்ளை காரில் முகமூடி அணிந்து வந்த கும்பல் ஒன்று ரவீந்திர கவுடாவை வலுக்கட்டாயமாக காரில் ஏற்றி கொண்டு கடத்தி சென்றது. பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து ரவீந்திர கவுடாவின் மகள் பிரசன்ன லக்ஷ்மி வெளியே வந்து பார்த்தபோது தந்தையை காணாமல் தேடினார்.
பின்னர் இதுகுறித்து அக்கம் பக்கத்தினரிடம் விசாரித்து உள்ளார். அப்போது அக்கம்பக்கத்தினர் காரில் முகமூடி அணிந்து வந்த கும்பல் ஒன்று தந்தையை கடத்தி சென்றதாக கூறியதை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பிரசன்ன லஷ்மி உடனே இது குறித்து காவல் கட்டுப்பாடு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
தகவலின் பேரில் கோயம்பேடு போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பிரசன்ன லஷ்மியிடம் புகாரை பெற்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இந்நிலையில் கடத்தலில் ஈடுபட்ட மோதி பாபு என்பவர் தலைமையிலான 6 பேர் கொண்ட கும்பலை, ஆந்திரா நெல்லூரில் வைத்து போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் கோயம்பேடு காவல் ஆய்வாளர்கள் ராஜேஷ் மற்றும் ரவி தலைமையில் போலீசார் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில் மேற்கொண்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களை அழைத்துக்கொண்டு போலீசார் சென்னை விரைந்துள்ளனர்.