கோயம்பேட்டில் நுழைவுக் கட்டணம் உயர்வு: ஆம்னி பேருந்து பயணக் கட்டணம் உயர்கிறதா?
ஆம்னி பேருந்து நுழைவுக் கட்டண உயர்வு பயணக் கட்டணங்களிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என முதலமைச்சருக்கு எழுதி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ஆம்னி பஸ் நிறுத்தத்தில் பேருந்தை நிறுத்துவதற்கான நுழைவுக் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி, அனைத்து ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமையாளர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் அன்பழகன் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகள் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஆம்னி பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றன. இங்கு பேருந்து நிறுத்துவதற்காக ஒரு பேருந்துக்கு ரூ.150 நுழைவுக் கட்டணத்தை, சென்னை பெருநகரம் வளர்ச்சி குழுமம் மூலம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த கட்டணத்தை 150 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாயாக உயர்த்தி சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமம் அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டண முறை வரும் அக்டோபர் 15 முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், இந்த அறிவிப்புக்கும் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக அனைத்து ஆம்னி பேருந்துகள் உரிமையாளர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் அன்பழகன் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், ”சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் (CMDA) கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயம்பேடு சென்னை ஒப்பந்த ஊர்திப் பேருந்து நிலையத்தில், ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நுழைவுக் கட்டணம் 24 மணி நேரத்திற்கு 150 வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.
ஆனால், இன்று ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுடன் எந்த ஆலோசனையும் இல்லாமல் வரும் 15.10.2026 முதல் அதே 24 மணி நேரத்திற்கு 500 வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ஒரு பேருந்துக்கான கட்டணம் 350 கூடுதலாகவும், சுமார் 233.33% உயர்வாகவும் அமைந்துள்ளது.
எரிபொருள், சாலை வரி, காப்பீடு, சுங்கக் கட்டணம் மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட செலவுகளால் பேருந்து உரிமையாளர்கள் ஏற்கெனவே பெரும் பொருளாதாரச் சுமையை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பேருந்து நிலைய நுழைவுக் கட்டணத்தின் இந்த உயர்வு மேலும் செலவுச் சுமையை ஏற்படுத்தும்.
ஒரு பேருந்திற்கு மாதத்தில் 30 நாட்களும் முந்தைய மாதச் செலவு 4,500-லிருந்து 15,000 என உயர்ந்து, ஒரு பேருந்துக்கு மாதம் 10,500 கூடுதல் செலவு ஏற்படும். இந்தச் செலவு பயணக் கட்டணங்களிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
பேருந்து நிலையத்தின் பராமரிப்புக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் நியாயமான கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுவதை ஆதரிக்கிறோம். இருப்பினும், ஒரே நேரத்தில் இவ்வளவு அதிகமான உயர்வை அமல்படுத்துவது பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும்.
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எனவே, இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் தலையிட்டு, அதிகாரிகளுக்கு எங்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற உத்தரவிட வேண்டும். 15.10.2026 முதல் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நுழைவுக் கட்டணத்தை ரூ. 150-லிருந்து 500-ஆக உயர்த்தும் அறிவிப்பின் அமலாக்கத்தை உடனடியாக நிறுத்திவைக்க வேண்டும்.
கட்டண உயர்வு குறித்த மறுபரிசீலனை முடியும் வரை, ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு 24 மணி நேரத்திற்கு 150 என்ற முந்தைய நுழைவுக் கட்டணத்தையே தொடர்ந்து வசூலிக்க வேண்டும். CMDA அதிகாரிகள், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாலோசித்து, நியாயமான நுழைவுக் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
நுழைவுக் கட்டணத்தை FASTag முறையில் வசூலிப்பதுடன், பேருந்து நிலையத்தின் கழிப்பறைகள், குடிநீர், விளக்குகள், தூய்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் வாகன நுழைவு, வெளியேற்றம், நிறுத்துமிட வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், கோயம்பேட்டிலிருந்து 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகள் இயக்கப்படும் நிலையில், தற்போதுள்ள கோயம்பேடு ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் சுமார் 150 பேருந்துகளை மட்டுமே நிறுத்துவதற்கான வசதி உள்ளது.
எனவே, தற்போது பயன்பாடின்றி உள்ள CMDA கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தை ஆம்னி பேருந்துகளின் பயன்பாட்டிற்குத் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ ஒதுக்கித் தர வேண்டும்.
இதன் மூலம், பயணிகள் மெட்ரோ ரயில் மற்றும் மாநகரப் பேருந்து இணைப்பு வசதிகளைப் பயன்படுத்தி பேருந்து நிலையத்தை எளிதாகச் சென்றடைந்து, நிலையத்தின் உள்ளேயே பாதுகாப்பாக ஆம்னி பேருந்துகளில் ஏறிப் பயணம் செய்ய முடியும்.
மேலும், சாலையோரங்களில் பயணிகளை ஏற்றி இறக்குவதால் ஏற்படும் இடையூறுகள் குறைந்து, கோயம்பேடு மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும் வழிவகுக்கும்.
பொதுமக்களின் பயண வசதியையும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களின் பொருளாதார நிலையையும் கருத்தில் கொண்டு, பொதுப் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், பயணிகளின் பயணச் சிரமங்களைக் குறைத்து அவர்களுக்கு பெரும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என்று அதில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.