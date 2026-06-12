இளம்பெண் கார் ஏற்றி கொல்லப்பட்ட வழக்கு; கைதானவர்கள் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல்
இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் மதுபான பார் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டு அந்த பாருக்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 10:37 PM IST
சென்னை: கோயம்பேட்டில் இளம்பெண் கார் ஏற்றி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான இருவர் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரத்தில் உள்ள இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வசித்து வந்த இலங்கை தமிழ் பெண்ணான யான்சியும், சென்னையில் உள்ள அவரது தோழிகளும் கடந்த மே 30-ஆம் தேதி, கோயம்பேட்டில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் உள்ள மதுபான விடுதிக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு நடனமாடும் போது, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை, பவுன்சர்கள் வெளியேற்றினர்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர்கள், இரு சக்கர வாகனத்தில் தோழியுடன் சென்ற யான்சி மீது காரை மோதியுள்ளனர். தூக்கி வீசப்பட்ட யான்சி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். படுகாயமடைந்து, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த ஃபவுசியாவும் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த கோயம்பேடு காவல்துறையினர் தியாகராஜன், பாரதி உள்ளிட்ட 7 பேரை ஜூன் 4-ஆம் தேதி கைது செய்துள்ளனர்.
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கைது செய்யப்பட்டுள்ள தியாகராஜன், பாரதி ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதில், சம்பவம் நடந்தபோது தாங்கள் சம்பவ இடத்தில் இல்லை. தங்களுக்கு எதிராக பொய் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரியுள்ளனர்.
இந்த மனு மீதான விசாரணையை நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன், ஜூன் 17ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துள்ளார்.
முன்னதாக, மதுபானக் கூடத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சனைகள் குறித்து கைதானவர்கள் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்தனர். அப்போது அவர்கள், பாரில் மதுஅருந்திவிட்டு நடனம் ஆடியபோது தவறுதலாக யான்சி உடல் மீது கைப்பட்டதால் அவருடன் வந்த ஆண் நண்பர்கள் மற்றும் தங்கள் தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாகவும், அந்த கோபத்தில் யான்சி மீது காரை மோதியதாகவும் ஓப்புக்கொண்டனர்.
இLனிடையே, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் மதுபான பார் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டு அந்த பாருக்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கைதானவர்களுக்கு எக்காரணம் கொண்டும் ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்படும் என தெரிகிறது.