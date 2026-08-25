எகிறியது கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய் விலை: 1 கிலோ ரூ.270 - என்ன காரணம்?
கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாயை தமிழக அரசு சத்துணவு திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், வந்தே பாரத் ரயில்களில் அவற்றை விற்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்" எனவும் உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
Published : August 25, 2026 at 9:03 PM IST
தூத்துக்குடி: உலகப் புகழ்பெற்ற கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாயின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஒரு கிலோ கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய் ரூ.220 ஆக விற்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அதன் விலை ரூ.270-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
திருநெல்வேலி அல்வா, கடம்பூர் போலி, மதுரை ஜிகர்தண்டா என்ற வரிசையில் கோவில்பட்டி என்றாலே கடலைமிட்டாய் என்று சிறு குழந்தைகள் கூட சொல்லிவிடும். அந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்றது கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்.
தமிழ்நாட்டின் இதரப் பகுதிகளில் விற்கும் கடலைமிட்டாய்க்கும், கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்க்கும் அத்தனை வித்தியாசங்கள் உண்டு. மணம், சுவை என அனைத்திலும் பிரத்யேகமானது கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்.
இதனால்தான் கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய் பார்சல் பார்சலாக செல்வது உண்டு.
இந்நிலையில், இந்த கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாயின் விலை தான் தற்போது பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
கடலை மிட்டாய் உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் கடலை பருப்பு, வெல்லம், ஏலக்காய், போன்ற மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதாலும், கடலைமிட்டாயை பேக்கிங் செய்யும் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதாலும் இந்த விலையேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாக கடலைமிட்டாய் உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இன்று நடைபெற்ற கடலை மிட்டாய் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த விலையேற்றம் முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
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இதுகுறித்து கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் கண்ணன் கூறுகையில், "கடலை மிட்டாய் உற்பத்திப் பொருட்களின் விலையேற்றம் மற்றும் பேக்கிங் கவர் விலையேற்றம் காரணமாக இந்த விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய் விலையை 25 சதவீதம் உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளோம். அதாவது, தற்போது ஒரு கிலோ ரூ.220-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், இனி ரூ.270-க்கு விற்பனை செய்யப்படும். இன்று முதல் (ஆக.25) இந்த விலை உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது" என அவர் கூறினார்.
மேலும், கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாயை தமிழக அரசு சத்துணவு திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், வந்தே பாரத் ரயில்களில் அவற்றை விற்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்" எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.