நீட் தேர்வில் வெற்றி; மருத்துவ இடம் கிடைத்தும் படிக்க முடியாத நிலை - கோவில்பட்டி மாணவிக்கு அரசு உதவ முன்வருமா?
மாணவி மூன்றாவது முறை எழுதிய நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, கலந்தாய்வில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவப் படிப்பிற்கான இடத்தை பெற்றுள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 9:30 AM IST
தூத்துக்குடி: மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தும் பொருளாதார வசதி இல்லாததால் மாணவி ஒருவர் தமிழ்நாடு அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள உருளைக்குடியை அடுத்துள்ள கிராமம் ராவுத்தர்பட்டி. இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த தம்பதி யாக்கோபு - முருக லட்சுமி தம்பதிக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். யாக்கோபு கட்டட கூலித் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இந்த தம்பதியின் மூத்த மகள் சித்ராதேவி. இவர் உருளைக்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு வரை படித்தார். பின்னர், பாளையங்கோட்டையில் உள்ள சாராள் தக்கர் பள்ளி விடுதியில் தங்கி 12-ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார்.
மருத்துவ இடம்
2023-ஆம் ஆண்டு 12-ஆம் வகுப்பில் 466 மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற சித்ராதேவி, தொடர்ந்து நெல்லையில் உள்ள தனியார் நீட் பயிற்சி மையத்தில் சேர்ந்து படித்துள்ளார். சித்ராதேவியின் பொருளாதார நிலையை அறிந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினர், தங்களது பள்ளி விடுதியில் தங்கி, நீட் பயிற்சி மையத்தில் படிக்க சித்ராதேவியை அனுமதித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சித்ராதேவி முதல் இரண்டு முறை எழுதிய நீட் தேர்விலும் குறைவான மதிப்பெண்களை பெற்ற நிலையில், மூன்றாவது முறையாக நீட் தேர்வு எழுதி 462 மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றார். இதற்கான கலந்தாய்வில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் அவருக்கு மருத்துவப் படிப்பிற்கான இடம் கிடைத்தது.
படிக்க முடியாத நிலை
இந்த நிலையில், சித்ராதேவியின் முதலாம் ஆண்டு மருத்துவப் படிப்பிற்கு ரூ. 8.45 லட்சம் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அவரது தந்தையின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 2.50 லட்சத்திற்குள் உள்ளதால், படிப்புக்கான கட்டணம் ரூ. 4.50 லட்சம் தற்போது செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், ரூ. 3.95 லட்சம் தற்போது மீதமுள்ளது. இந்த பணத்தை செலுத்த முடியாத நிலையில் சித்ராதேவியின் குடும்பம் உள்ளதால், அவருடைய மருத்துவக் கல்வி கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
தந்தை யாக்கோபு கூலிவேலைப் பார்த்து கிடைக்கும் வருவாயை மட்டும் நம்பியே சித்திரா தேவியின் குடும்பம் இருந்து வருகிறது. மேலும், தாயாருக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் அவருடைய மருத்துவச் செலவு, சித்ரா தேவி தங்கையின் கல்விச் செலவு என அனைத்தும் அவருடைய தந்தையின் வருமானத்தை நம்பி மட்டுமே உள்ள நிலையில், ஆண்டுக்கு 4 லட்ச ரூபாய் கட்டணம் என்பது அவர்களால் செலுத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, சித்ரா தேவியின் முழுக்கல்விச் செலவையும் ஏற்று அவருடைய மருத்துவக் கனவை நினைவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் சித்ராதேவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.