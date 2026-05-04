2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் க.கருணாநிதி, அதிமுக தரப்பில் கடம்பூர் சி.ராஜூ, நாதக-வின் பாண்டி, தவெக-வில் இருந்து எஸ்.பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:11 AM IST
தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான சட்டமன்ற தொகுதியாக கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி (எண் 218) உள்ளது. கோவில்பட்டி நகராட்சி, கயத்தாறு, கடம்பூர் மற்றும் கழுகுமலை ஆகிய நகரப் பஞ்சாயத்துகளையும், கோவில்பட்டி மற்றும் கயத்தாறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பல கிராமங்களையும் உள்ளடக்கியதே இந்த தொகுதி.
கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1951 முதல் இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 7 முறையும், அதிமுக 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
வாக்காளர்கள் விபரம்
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,40,017 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,16,317 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,23,673 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 27 பேரும் உள்ளனர்.
2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் கடம்பூர் ராஜு வெற்றி பெற்றார். அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளர் டி.டி.வி. தினகரனை விட 12,403 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இம்முறை திமுக சார்பில் க.கருணாநிதி, அதிமுக சார்பில் கடம்பூர் சி.ராஜூ, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் எஸ்.பாலசுப்பிரமணியம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பாண்டி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஆர்.ராமச்சந்திரன், நாம் இந்தியர் கட்சி சார்பில் டி.ஆறுமுகவேல் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் இவர்களில் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.