உடல் பாகங்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில் சாலையோரத்தில் சடலமாக கிடந்த சிசு - போலீசார் தீவிர விசாரணை

கோவையில் இறந்த பச்சிளம் குழந்தையின் உடல் சாலையோரத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 9:49 AM IST

கோயம்புத்தூர்: கோவில்பாளையம் அருகே கை, கால்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில் பிறந்த குழந்தையின் உடல் சாலையோரத்தில் வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாரியம்மன் கோயில் அருகில் குழந்தையின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதால், குழந்தை நரபலி கொடுக்கப்பட்டதா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையம் அருகே காளப்பட்டி- வீரியாம்பாளையம் சாலையில் பிறந்த குழந்தையின் உடல் பாகங்கள் சாலையோரத்தில் கிடப்பதாக, அப்பகுதி மக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கோவில்பாளையம் போலீசார், குழந்தையின் உடல் பாகங்களை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்டமாக, பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன குழந்தையின் கை, கால்கள் வெட்டப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இருப்பினும், பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகே குழந்தையின் பாலினம் குறித்த தகவல் தெரியவரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், மாரியம்மன் கோயில் அருகில் குழந்தையின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதால், குழந்தை நரபலி கொடுக்கப்பட்டதா? அல்லது திருமணத்தை மீறிய உறவில் பிறந்த குழந்தையா? என்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, குழந்தையின் பெற்றோரை கண்டுபிடிக்கும் நடவடிக்கைகளில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

முதற்கட்டமாக, குழந்தையின் உடல் பாகங்கள் கிடந்த அப்பகுதியைச் சுற்றியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். பிறந்த சில மணிநேரமே ஆன குழந்தையின் உடல் பாகங்கள் வெட்டப்பட்டு சாலையோரம் கிடந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

