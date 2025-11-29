ETV Bharat / state

உயர் கல்வியில் தமிழகம் இந்திய அளவில் முதலிடம் வகிப்பது எப்படி? - அமைச்சர் கோவி.செழியன் விளக்கம்

தமிழகத்தில் உயர் கல்வி, அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் என முதல்வரிடம் கல்விக்காக எதை கேட்டாலும் தட்டாமல் நிதி தருவதாக அமைச்சர் கோவி. செழியன் தெரிவித்தார்.

உரையாற்றிய அமைச்சர் கோவி.செழியன்
உரையாற்றிய அமைச்சர் கோவி.செழியன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 8:22 PM IST

தூத்துக்குடி: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கல்விக்கு அதிக நிதி ஒதுக்குவதால் உயர் கல்வியில் இந்திய அளவில் தமிழகம் முதலிடம் வகிப்பதாக அமைச்சர் கோவி.செழியன் கூறினார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரியில் புதுடெல்லி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை, தேசிய புத்தாக்க நிறுவனம், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் மற்றும் நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி ஆகியவை சார்பில் புத்தாக்க அறிவியல் ஆய்வு மானக் என்ற தலைப்பில் மாநில அளவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டிகள் கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முழுவதிலும் இருந்து 194 பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் தங்களது அறிவியல் படைப்புக்களை வைத்திருந்தனர்.

இதன் நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிடம் பெற்ற 20 பள்ளி மாணவர்களுக்கு விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார். இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள 20 பள்ளி மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டியில் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.

இந்த விழாவில் அமைச்சர் கோவி.செழியன் பேசுகையில், ''மூடப் பழக்கவழக்கங்கள், சாதி மதமற்ற கல்வி, சமூக நீதிக்கல்வி, அறிவியலுக்கான கல்வி எதிர்கால சந்ததியினருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சபதம் ஏற்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருகிறார். மாணவர்களின் அறிவியல் திறன்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான அறிய முயற்சி தான் இந்த மாநில அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டிகள். மாணவர்கள் புதுமையிலும், சிந்தனையிலும் தமிழகத்தின் தூண்களாக விளங்க வேண்டும்.

மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற கேள்விகளின் தேடல்களை ஒருங்கிணைப்பது தான் இந்த புத்தக்க அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் போட்டியின் நோக்கம். மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவித்து, உரிய அங்கீகாரம் கொடுப்பது இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். கடந்த 2009ல் தொடங்கிய இந்த திட்டம் மாணவர்களின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை, தேசிய அளவில் காட்சிப்படுத்தி வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பது தான் தமிழக அரசின் திட்டம். உண்மையான கல்வி என்பது புதுமை, ஆராய்ச்சி, தொழில் நுட்பம், தொழில் முனைவோர் திறன் சமூக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை உள்ளாடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.

இங்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களிடமும் ஏதோ ஒரு விதை இருக்கிறது. மாநில அளவிலான போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர் தேசிய அளவில் நடைபெறும் போட்டியிலும் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றால் அது தமிழகத்திற்கு பெருமை. அறிவியல் நுட்பத்திற்கும், பெற்றோர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பெருமை ஏற்படும். குழந்தைகளை எந்தளவிற்கு ஊக்கப்படுத்துகிறீர்களோ எதிர்காலத்தில் இன்னொரு அப்துல் கலாமாக உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. நகரத்தில் இருந்து வந்து இந்த கண்காட்சியில் ஒரு மாணவன் வெற்றி பெறுவதை விட குக்கிராமத்தில் இருந்து ஒரு மாணவன் வெற்றி பெற்றால் இந்த அறிவியல் கண்காட்சியின் அடிப்படை வெற்றி பெறும். அது தான் ஆசை. எல்லோருக்கும் எல்லாம், அனைவருக்கும் அனைத்தும். இது தான் தமிழக முதல்வரின் கனவு.

கோடீஸ்வரர் வீட்டு பிள்ளை, அதிகாரிகள் பிள்ளை என்ன சாதிக்கிறதோ அதை கூலி தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளும் சாதிக்க வேண்டும் என்பது முதல்வரின் கனவு. நான் முதல்வன் திட்டம், புதுப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் என்று பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக முதல்வர் கொண்டு வந்துள்ளார். வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இது போன்ற திட்டங்கள் கிடையாது.

உத்தரபிரதேசம், பீகார், ராஜஸ்தானில் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன? அங்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி என்ன? தமிழகத்தில் பள்ளி கல்வி, உயர்க்கல்வி, அறிவியல் தொழில் நுட்ப மையம் என முதல்வரிடம் கல்விக்காக எதை கேட்டாலும் தட்டாமல் நிதி தருகிறார். அதனால் இந்தியாவில் உயர்க்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது.

மாணவர்கள் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். வறுமை என்பது கல்விக்கு தடையில்லை. கிராமப்புறம் என்பது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு தடையில்லை. குக்கிராம் என்பது முன்னேற்றத்திற்கு தடையில்லை. மனதில் இருக்கின்ற உத்வேகம், விடா முயற்சி இருந்தால் எதையும் எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் உங்களுக்கு வரும். தமிழக மாணவர்கள் மற்ற மாநிலகளுடன் போட்டியிடுவதை விட உலக நாடுகளுடன் போட்டியிடும் அளவிற்கு அறிவியல் ஆற்றலை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்'' என்றார்.

