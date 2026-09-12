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அரசு பேருந்து கதவில் சிக்கிய மூதாட்டி; மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வந்ததால் பரபரப்பு

அலட்சியமாக செயல்படும் பேருந்து ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

பேருந்து கதவில் முகம் சிக்கி காயமடைந்த மூதாட்டி - பேருந்து நடத்துநர்களுடன் வாக்குவாதம்
பேருந்து கதவில் முகம் சிக்கி காயமடைந்த மூதாட்டி - பேருந்து நடத்துநர்களுடன் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 5:44 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: அரசு பேருந்தின் தானியங்கி கதவு திடீரென மூடப்பட்டதால், மூதாட்டி ஒருவர் காயமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உக்கடத்தில் இருந்து சோமனூர் நோக்கி செல்லும் 30எச் வழித்தட எண் கொண்ட அரசு பேருந்து, நேற்று (செப்.11) இரவு கோவை - திருச்சி சாலையில் உள்ள இருகூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக நின்றது. அப்போது பின்பக்க வாசல் வழியாக வயதான பெண் பயணிகள் உட்பட பலர், பேருந்துக்குள் ஏறிக் கொண்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், பயணிகள் முழுமையாக ஏறி முடிப்பதற்கு முன்பாகவே, ஓட்டுநர், திடீரென பேருந்தின் தானியங்கி கதவை மூடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில் உள்ளே ஏற முயன்ற வயதான பெண் ஒருவரின் முகம் கதவுக்குள் சிக்கிக் கொண்டது. பேருந்தும் உடனடியாக கிளம்பியது. இதனால் வலி தாங்க முடியாமல் அப்பெண் அலறினார். கதவில் மாட்டிக் கொண்டதில் அப்பெண்ணின் மூக்கு மற்றும் வாயில் இருந்து ரத்தம் வந்தது.

இதனை பார்த்த சக பயணிகள் உடனடியாக சத்தம் போட்டு, பேருந்தை நிறுத்தச் செய்தனர். தொடர்ந்து, பேருந்து நடத்துநரையும், ஓட்டுநரையும் சூழ்ந்து கொண்டு பயணிகள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

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இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

அரசு பேருந்துகளில் விலையில்லா டிக்கெட் மூலம் பெண்கள் பயணிப்பதால் அவர்களை சில அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களும், நடத்துநர்களும் மதிப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பரவலாக இருந்து வருகிறது.

குறிப்பாக, பெண் பயணிகள் பேருந்துக்குள் ஏறி முடிப்பதற்குள் அவசர அவசரமாக பேருந்துகளை சில ஓட்டுநர்கள் இயக்குவதாகவும் புகார்கள் கூறப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கோவையில் நடைபெற்ற இச்சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோல அலட்சியமாக செயல்படும் அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் மீது அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, "இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடம் துறை ரீதியாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு பிறகு முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றனர்.

TAGGED:

கோவை அரசு பேருந்து
கோவை பேருந்து
பெண் பயணி
கதவு
KOVAI BUS WOMAN INJURED

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