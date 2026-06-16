கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: ஜூன் 24-இல் சாட்சிகள் விசாரணை தொடக்கம்
இந்த வழக்கில் 21 நாள்களில் குற்றபத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : June 16, 2026 at 10:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டம் சூலூரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்த வழக்கில் சாட்சிகள் விசாரணை வரும் 24 ம் தேதி முதல் துவங்குகின்றது.
தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த வழக்கு கோவை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, சாட்சிகள் விசாரணை வரும் 24 ஆம் தேதி முதல் துவங்க உத்தரவிட்டார். மேலும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட கார்த்தி, மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் வரும் 24 ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
சிறுமி கொலை வழக்கில் விரைவாக குற்றபத்திரிக்கை தாக்கல் செய்த போலீசார் , வழக்கை விரைவாக நடத்தி குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள இருவருக்கும் அதிகபட்ச தண்டணை பெற்று தர சட்டரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம் சூலூர் அருகே ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 10 வயது சிறுமியைத் தென்னந்தோப்பிற்குள் கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து படுகொலை செய்த வழக்கில் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் ,அவனது கூட்டாளி மோகன்குமார் ஆகிய இருவரைப் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதில் போலீஸ் பிடிக்க முற்பட்டபோது மாடியில் இருந்து குதித்ததில் கார்த்திக்கிற்குக் கை, கால்களில் முறிவு ஏற்பட்டு ஏற்கனவே கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இதனிடையே இவர்களின் கொடூரச் செயலைக் கருத்தில் கொண்டு, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் பரிந்துரையின் பேரில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் இருவரையும் குண்டர் தடுப்புச் காவல் சட்டம் கீழ் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார்.
இதனை அடுத்து மருத்துவமனை சிகிச்சை ஓரளவுக்கு முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, பலத்த பாதுகாப்புடன் கார்த்திக் கோவை மத்தியச் சிறைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு உள்ள கைதிகள் அறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், நள்ளிரவில் சிறை வளாகத்திற்குள் கார்த்திக் அடைக்கப்பட்டு இருந்த பகுதி அருகே, அங்கு இருந்த மற்ற வழக்குகளின் சக கைதிகள் சிலர் திடீரென ஒன்று திரண்டு அவரை தாக்கினர். இதில் காயமடைந்த கார்த்தி கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் மீண்டும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு கோவை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் 21 நாளில் இருவருக்கும் 819 பக்க குற்றபத்திரிக்கை வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில் குற்றசாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.