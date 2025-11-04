ETV Bharat / state

கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரை சுட்டுப் பிடித்தது எப்படி? காவல் ஆணையர் விளக்கம்!

கோவையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கல்லூரி மாணவி 3 மர்ம நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

கோயம்புத்தூர் காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர்
கோயம்புத்தூர் காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 11:25 AM IST

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூரில் இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூவர் கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் மீது எவ்வித தவறும் இல்லை எனவும் கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு பின்புறம் உள்ள பகுதியில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 3 பேரை போலீசார் இன்று அதிகாலை துப்பாக்கியால் காலில் சுட்டு கைது செய்தனர்.

இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூர் மாநகர காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு விசாரணையில் விமான நிலையம் அருகே உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள், அறிவியல்ரீதியான ஆதாரங்களை வைத்து, 3 பேரை கைது செய்துள்ளோம்.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சதீஷ் (30), கார்த்தி (21) ஆகியோர் சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். குணா (20), மதுரையைச் சேர்ந்தவர். இவர்கள் மூன்று பேரும் கோவை இருகூரில் தங்கி, கிடைக்கும் வேலைகளை செய்து வந்தனர். மூன்று பேரும் திருமணம் ஆகாதவர்கள். இவர்கள் மீது கொலை, வாகன திருட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

மதுபோதையில் குற்றம்

கோவில்பாளையத்தில் ஒரு வீட்டில் சாவியுடன் இருந்த இரு சக்கர வாகனத்தை திருடிக் கொண்டு மூவரும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளனர். அப்போது அவர்களிடம் அரிவாள் இருந்தது. சம்பவம் நடந்த போது, மது அருந்தி விட்டு தகராறில் ஈடுபட்டு, கையில் இருந்த அரிவாளை வைத்து காரின் கண்ணாடிகளை உடைத்துள்ளனர். நேற்றிரவு 10.45 மணியளவில் மூவரும் பிடிபட்டனர். குற்ற சம்பவம் முழுவதும் மதுபோதையில் நடைபெற்று இருப்பதாக தெரிகிறது.

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களின் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்த வேண்டியது உள்ளது. அதனால் அவர்களின் புகைப்படங்களை வெளியிட முடியாது. திருமுருகன்பூண்டி காவல் நிலையத்தில் குற்ற வழக்குப்பதிவாகியுள்ளது. மூவரும் மீதும் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு அடிக்கடி போலீசார் ரோந்து சென்றுள்ளனர். சம்பவத்தன்று அப்பகுதிக்கு போலீசார் செல்லவில்லை. மூவரும் குற்ற சம்பவத்திற்கு பிறகு பல இடங்களுக்கு சென்றுள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர் காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

300 சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் மேலும் ஆதாரங்களை திரட்டி வருகிறோம். மூவரும் கூலிப்படையை சேர்ந்தவர்களா? என்பது குறித்து அடுத்த விசாரணையில் தான் தெரிய வரும். இச்சம்பவம் இரவு 10.40-க்கு நடந்த நிலையில், பாதிக்கப்பட்டவர் 11.20 மணிக்கு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். போலீசார் உடனடியாக விரைந்து இரவு 11.35-க்கு சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். அங்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம் இருள் சூழ்ந்திருந்ததால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான இளம்பெண்ணை் கண்டறிவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணே நேரடியாக வெளியே வந்தார். உடனடியாக அப்பெண் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போது அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது. மேலும் அவருக்கு உளவியல் சிகிச்சைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட இருவர் மீது எந்த குற்றமும் இல்லாததால், அவர்கள் மீது எவ்வித வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

காவலன் செயலி

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக 'காவலன்' என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்தார். அதுகுறித்து தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். இது போன்ற அவசர நேரங்களில் அந்த செயலியை பயன்படுத்த முடியும். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து தனிநபர் கருத்துக்களை யாரும் பதிவிட வேண்டாம். மேலும் சம்பவ இடத்தில் ஆயுதங்கள் இருந்ததால் போலீசார் பயந்து விட்டதாக கூறுவது தவறானது.

பாஜகவினர் மீது வழக்கு

இந்த வழக்கு தொடர்பாக நேற்று பாஜகவினர் அனுமதியின்றி தீப்பந்தங்களுடன் போராட்டம் நடத்தியது குறித்து அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெறுகிறது" என்று கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் சரவணசுந்தர் கூறினார்.

