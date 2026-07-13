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அதிர்ச்சியில் உறைந்த கோவை: ஆந்திராவில் இருந்து ஆம்புலன்சில் கடத்தி வரப்பட்ட 21 கிலோ கஞ்சா

ரயில், பேருந்து, லாரி போன்ற வாகனங்களில் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்துவதால் சிக்கிவிடுவோம் என்ற அச்சத்தில், ஆம்புலன்ஸை பயன்படுத்தி கஞ்சா கடத்தியதாக அவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்தனர்.

ஆம்புலன்ஸில் கஞ்சா கடத்தி வந்தவர்களை கைது செய்த போலீசார்
ஆம்புலன்ஸில் கஞ்சா கடத்தி வந்தவர்களை கைது செய்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 7:12 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: ஆம்புலன்ஸில் கஞ்சா கடத்தியதாக 2 பேரை கோவை போதைப்பொருள் தடுப்பு போலீசார் கைது செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தது முதலாக, மாநிலம் முழுவதும் போதைப்பொருட்களை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அண்மையில் காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு உத்தரவிட்டார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, காவல்துறையினரும், போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவினரும் இணைந்து கஞ்சா, கொக்கைன் உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகளின் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, கோவையில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களின் அறைகளில் அவ்வப்போது போலீசார் திடீர் சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆம்புலன்சில் வந்த கஞ்சா

இந்நிலையில், ஆந்திராவில் இருந்து கோவைக்கு கஞ்சா கடத்தி வரப்படுவதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

அதன் பேரில், கோவை உக்கடம் –வாலாங்குளம் மேம்பாலம் அருகே போலீசார் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த தனியார் ஆம்புலன்ஸை நிறுத்தி, போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அதில், அந்த ஆம்புலன்சில் 21 கிலோ கஞ்சா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, ஆம்புலன்ஸை ஓட்டி வந்த சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையை சேர்ந்த வீரசின்னமருது (28), கோவை பீளமேட்டை சேர்ந்த மணிகண்டன் (28) ஆகியோரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.

ஆம்புலன்சில் கஞ்சா கடத்தப்பட்டது ஏன்?

விசாரணையில், ஆந்திர மாநிலம் இச்சாபுரம் பகுதியில் இருந்து கோவைக்கு கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.

ரயில், பேருந்து, லாரி போன்ற வாகனங்களில் போலீசார் தீவிர சோதனை நடத்துவதால் சிக்கிவிடுவோம் என்ற பயத்தில், சுங்கச்சாவடிகளில் எளிதாக செல்லவும், போலீசாரின் கவனத்தில் சிக்காமல் இருக்கவும் ஆம்புலன்ஸை பயன்படுத்தி கஞ்சா கடத்தியதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்கள் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பினர்.

கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டன் மீது ஏற்கனவே போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு இருப்பதும், வீரசின்னமருது மீது திருட்டு வழக்கு இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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தீவிர விசாரணை

எத்தனை முறை இவர்கள் கஞ்சா கடத்தி சென்றுள்ளனர், யாருக்கெல்லாம் கஞ்சா விற்பனை செய்துள்ளனர் என போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

இதுகுறித்து போலீஸ் உயரதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "கோவை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் போதை வஸ்துகள் விற்கப்படுவதை சிறப்பு குழுவினர் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தடையை மீறி மாணவர்களுக்கு போதை வஸ்துகள் விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

கோவை
கஞ்சா
ஆம்புலன்ஸ்
CRIME
AMBULANCE GANJA

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