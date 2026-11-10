புத்தகங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு புகார் - கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
கோவை மாவட்டம் காந்திபுரத்தில் 300 கோடி ரூபாய் செலவில் பெரியார் அறிவுலக கட்டும் பணி கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது.
Published : November 10, 2026 at 2:37 PM IST
கோயம்புத்தூர்: பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பான புகார் குறித்து, ஏடிஎஸ்பி தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை காவல் துறையினர் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.
கோவை மாவட்டம் காந்திபுரத்தில் 300 கோடி ரூபாய் செலவில் பெரியார் அறிவுலக கட்டும் பணி கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற்ற நிலையில், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த அக்டோபர் மாதம் பெரியார் நூலகத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார்.
இந்நிலையில், எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு புத்தகங்களை வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்து இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டினார். அதாவது, பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு ’அகல் விளக்கு’ என்ற பதிப்பகத்தில் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய்க்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், வழக்கமாக 300 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் புத்தகங்களின் விலை சுமார் ரூ.1,395 கொடுத்து வாங்கி இருப்பதாகவும் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றஞ்சாட்டி இருந்தார்.
இந்த குற்றச்சாட்டு தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய, அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டன. இந்த விவகாரத்தை எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் உள்ளிட்டோர் பொதுவெளியில் எழுப்பியதைத் தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகள், எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தக் கோரிக்கை விடுத்தன.
இதற்கிடையே, புத்தகக் கொள்முதலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் கூறி திமுக சார்பிலும், தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பிலும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையிடம் (லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை) தனித்தனியே புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தப் புகார்களின் அடிப்படையில் ஏடிஎஸ்பி இமானுவேல் சேகரன் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினர் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன்படி, கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் 3-வது மாடியில் உள்ள நிர்வாக அலுவலகத்தில் பதிப்பகங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கொள்முதல் தொகை மற்றும் அதற்கான பில்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து சோதனை மேற்கொண்டனர்.
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மேலும், பெரியார் அறிவுலக அதிகாரிகளிடம் லஞ்ச ஒழிப்புப் துறையினர் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.