'உடல் ஊனம் ஒரு பொருட்டே அல்ல': நம்பிக்கையை ஆயுதமாக்கி ஐஏஎஸ் கனவை நனவாக்கிய சாதனை நாயகன்!

'உடல் ஊனம் ஒரு பொருட்டே அல்ல': நம்பிக்கையை ஆயுதமாக்கி ஐஏஎஸ் கனவை நனவாக்கிய சாதனை நாயகன்!
மாற்றுத்திறனாளிகளை பார்ப்பவர்கள், இவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைக்கின்றனர். ஆனால், நான் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைத்தேன். இதுதான் எனது வெற்றிக்கு முதல் படியாக இருந்தது.
Published : June 23, 2026 at 10:11 PM IST
எஸ்.சீனிவாசன்
வாழ்க்கையில் ஏதேனும் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் கூட ஓரமாக முடங்கிவிடும் பல மனிதர்களை நாம் பார்த்திருப்போம்.
ஆனால், அன்றாட வாழ்க்கையையே கடும் சவாலுடன் கடந்து வரும் ஒருவர், 'தன்னம்பிக்கை' என்ற ஒரே ஆயுதத்தை கொண்டு தனது மிகப்பெரிய கனவை நிறைவற்றி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
தனக்கு வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டமே இல்லை; பெரிய பின்புலம் இல்லை எனக் கூறி, தங்கள் விதியை நொந்து கொள்பவர்கள் கோவையை சேர்ந்த அப்துல்லா அப்ரித்தின் கதையை கேட்டே ஆக வேண்டும்.
யாருடைய துணையும் இன்றி நடக்கவோ, படுக்கவோ ஏன் கழிவறைக்கு கூட செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளவர்தான் கோவை அல் அமீன் காலனியை சேர்ந்தவர் அப்துல்லா அப்ரித் (25).
குறைப் பிரசவமாக 6 மாதத்தில் பிறந்த அப்துல்லா அப்ரித்துக்கு உடல் உறுப்புகள் போதிய வளர்ச்சி அடையவில்லை. கண் பார்வையிலும் இவருக்கு குறைபாடு உள்ளது.
இத்தனை குறைபாடுகளுடன் ஒரு குழந்தை பிறந்தால், பெற்றோரின் மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? குழந்தையை பார்த்து அப்துல்லாவின் பெற்றோர் மனம் வெதும்பி போயினர்.
தந்தையின் வார்த்தை கொடுத்த சக்தி
வேதனை இருந்தாலும் அவர்கள் மனம் தளரவில்லை. தங்கள் குழந்தையை எப்படியாவது இந்த உலகில் மிகப்பெரிய உயரத்தில் அமர வைத்துவிட வேண்டும் என்ற ஒற்றை குறிக்கோளை மனதில் ஏந்திக் கொண்டனர்.
அப்துல்லாவை பள்ளியில் சேர்த்தனர். மற்ற பிள்ளைகளை போல ஓடி ஆடி விளையாட முடியாத அப்துல்லா, அவர்களை பார்த்து கலங்கியது உண்டு. அந்த சமயங்களில் எல்லாம் அவரது தந்தை கொடுத்த தைரியமும், அவர் கூறிய உற்சாக வார்த்தைகளுமே அப்துல்லாவுக்கு பெரும் துணையாக இருந்தது.
கல்வி மட்டுமே எதிர்காலத்தில் உன்னை காப்பாற்ற போகும் பெரிய ஆயுதம் என்ற அவரது தந்தையின் வார்த்தைகள், துவண்டுப் போகும் போதெல்லாம் அப்துல்லாவின் காதுகளில் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தன.
மனதில் உதித்த ஐஏஎஸ் கனவு
இதனால் படிப்பில் அதீத கவனம் செலுத்திய அப்துல்லா, 10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பில் முதல் மாணவனாக வெற்றி பெற்றார். அதேபோல், கல்லூரியிலும் சிறந்த மாணவனாக தேர்ச்சி பெற்றார்.
படிப்பை முடித்ததும் அடுத்து என்ன செய்வது? எந்த வேலைக்கு செல்வது? என்ற குழப்பம் அப்துல்லாவின் மனதில் எழுந்தது. அப்போது, அவரது தந்தைதான் ஐஏஎஸ் தேர்வை பற்றி கூறி, அதில் வெற்றி பெற முயற்சி செய்யுமாறு கூறினார். இதையடுத்து, ஐஏஎஸ் ஆவதை தனது வாழ்நாள் லட்சியமாக மாற்றிக் கொண்டு இரவு பகலாக படித்தார் அப்துல்லா.
சாதனை நாயகன் அப்துல்லா
அவரது பெரும் முயற்சியின் விளைவால், தனது முதல் யுபிஎஸ்சி தேர்விலேயே தேர்ச்சி பெற்று அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க செய்துள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு நடந்த யுபிஎஸ்சி தேர்வில் இந்திய அளவில் 942 -வது இடத்தையும், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் இந்திய அளவில் 2-ம் இடத்தையும் பிடித்து தனது ஐஏஎஸ் கனவை நனவாக்கி உள்ளார் அப்துல்லா.
தமிழ்வழியில் தேர்வை எதிர்கொண்டு வெற்றி வாகை சூடியுள்ள அப்துல்லா, மிக விரைவில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வலம் வர போகிறார். இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு அப்துல்லா அப்ரித்தை அவரது வீட்டுக்கு சென்று சந்தித்தோம்.
தனது இந்த மாபெரும் சாதனை குறித்து அவர் கூறுகையில், "எனது இந்த வெற்றிக்கு என் குடும்பமே காரணம். எனது தந்தை அப்துல் அஜீம், ஒவ்வொரு முறை நான் துவளும்போதும் என்னை தாங்கி பிடித்தவர். அதேபோல், தாய் சர்மிளா, தங்கை, நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள், தன்னார்வலர்கள், உறவினர்கள் என பலரின் உதவியோடு இந்த வெற்றியை நான் அடைந்திருக்கிறேன்.
முடிந்தால் முடியாதது எதுவுமில்லை
என்னால் தனியாக இயங்க முடியாது. எதுவும் செய்ய முடியாது. கண்பார்வை குறைபாடும் எனக்கு இருக்கிறது. அதனால் புத்தகங்களை கூட என்னால் சரியாக படிக்க முடியாது.
ஆனால், எனது தந்தைதான் பள்ளி, கல்லூரி புத்தகங்களை தினம் தினம் எனக்காக படித்து காட்டுவார். அவர் படிப்பதை கேட்டு கேட்டுதான் கல்வியறிவை வளர்த்துக் கொண்டேன்.
அவர் ஒரு நகைப்பட்டறையில் வேலை செய்யும் சாதாரண கூலித் தொழிலாளி தான். இருந்தபோதிலும், அவரது சக்திக்கு மீறி என்னை படிக்க வைத்தார்.
சிவில் சர்வீஸ் தேர்வை யாரும் பங்கேற்று வெற்றி பெறலாம். இதனை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. இந்திய அளவில் உச்சபட்ச தேர்வு இது என்றாலும், முயற்சித்தால் யாரும் வெற்றி பெறலாம்.
'அதிகாரியாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்'
நான் முதல் முயற்சியில் பெற்ற வெற்றிதான் இது. தேர்வு எழுதுவதற்கு கடுமையான பயிற்சிகளை எடுத்தேன். காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை படிக்கவும் செய்வேன்; பயிற்சியும் மேற்கொள்வேன்.
முதன்மை தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும், டெல்லியில் நடந்த நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொண்டேன். அதிகாரிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு என் மனதில் தோன்றிய பதில்களை கூறினேன்.
ஐ.ஏ.எஸ் தேர்வு எழுதுபவர்கள், முதலில் தங்களை சாதாரண மாணவர்கள் தானே என்று நினைக்கக் கூடாது. ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக நினைத்தே படிக்கத் தொடங்குங்கள். நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள். நானும் அப்படித்தான் நினைத்து படித்தேன்.
வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் எங்கள் பேட்சில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பணி ஆணையை மத்திய அரசு வழங்க உள்ளது. நானும் பணி ஆணையை பெற ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன்.
என்னை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகள், தங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டு, போட்டி தேர்வுகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
'மக்கள் சேவையே வாழ்நாள் லட்சியம்'
மாற்றுத்திறனாளிகளை பார்ப்பவர்கள், இவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைக்கின்றனர். ஆனால், நான் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைத்தேன். இதுதான் எனது வெற்றிக்கு முதல் படியாக இருந்தது.
சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய லட்சியம். ராணுவத்தில் சேர்ந்து நாட்டுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் முதலில் இருந்தது. ஆனால், எனது உடல்நிலை அதற்கு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை. எனவே நிர்வாகப் பதவியில் அமர்ந்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய போகிறேன்." என்கிறார்அப்துல்லா அப்ரித் கண்ணீர் மிளிர.