பாசிச ஆட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படும் ஆளுநர் - கோவையில் காங்கிரஸ் போராட்டம்
உடனடியாக தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். இல்லை எனில் ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும் என போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
Published : May 8, 2026 at 8:25 PM IST
கோவை: கோவையில் ஆளுநருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆனால் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படும். ஆகையால், தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல் நிலவி வருகிறது. எனவே தமிழக வெற்றி கழகம் பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை கோரி வருகின்றது.
இதன் அடிப்படையில், முதலில் காங்கிரஸ் கட்சி அதன் ஆதரவை தெரிவித்த நிலையில், தற்போது சிபிஐ, சிபிஎம் என இடதுசாரி கட்சிகள் இரண்டும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தவெக-வுக்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ளன. இதேபோல், விசிக-வும் விரைவில் தவெக-வுக்கு ஆதரவு வழங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகையால், விரைவில் தவெக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
முன்னதாக, தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்றும், சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறோம் என்றும் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், "பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெக-விடம் 118 தொகுதிகள் இல்லை" என கூறி தவெக-வை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
இதுகுறித்த விளக்கத்தையும் ஆளுநர் நிர்வாகம் தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆளுநரின் இந்த நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி மாநிலம் முழுவதும் இன்று (மே 8) கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டது.
இதன் ஒரு பகுதியாக கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு, கோவை மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், 50-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு, ஆளுநருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். "உடனடியாக தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். இல்லை எனில் ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும்" என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர். மேலும், ஆளுநர் பாசிச ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நடந்து கொள்வதாகவும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
இந்த சூழலில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று மாலை 6 மணிக்கு மீண்டும் ஆளுநரைச் சந்தார். தற்போது, அவருக்கு காங்கிரஸ் (5 தொகுதிகள்), சிபிஐ (2 தொகுதிகள்) மற்றும் சிபிஎம் (2 தொகுதிகள்) ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.