ETV Bharat / state

மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 3 பேருக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனை!

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு ரூபாய் 7 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோவை அனைத்து மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை தண்டனை விதித்து கோவை அனைத்து மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 2-ம் தேதி இரவு கோவை விமான நிலையத்தின் பின்புறம் ஆண் நண்பருடன் 21 வயதான கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த 3 பேர் பெண்ணின் நண்பரை தாக்கி விட்டு மாணவியைக் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக 8 பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கோவை பீளமேடு காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சகோதரர்களான சதீஷ் என்ற கருப்பசாமி (வயது 30), கார்த்திக் என்ற காளீஸ்வரன் (வயது 21), மதுரை கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த குணா என்ற தவசி (வயது 20) ஆகிய 3 பேரை காவல் துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டு கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களின் சொத்து மதிப்பு என்ன?

இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை, கோவை அனைத்து மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கில் காவல்துறை 270 பக்க குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தது.

மேலும், இந்த வழக்கில் 112 பேர் சாட்சிகளாகச் சேர்க்கப்பட்டனர். சாட்சிகள் விசாரணை கடந்த பிப்ரவரி 2-ம் தேதி தொடங்கியது. கல்லூரி மாணவி, மாணவியின் ஆண் நண்பர், மாணவியின் தாய், காவல் துறை அதிகாரிகள் உள்பட பலரும் சாட்சியம் அளித்தனர். 21 நாட்களில் சாட்சிகள் விசாரணை நிறைவடைந்தது. அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பி.ஜிஷா, எதிர் தரப்பு வழக்கறிஞர் சசிகுமார் தங்கள் வாதங்களை அறிக்கையாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தனர். இதையடுத்து, இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என கோவை அனைத்து மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தர்ராஜன் அறிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் பிற்பகல் 2 மணி அளவில் நீதிபதி சுந்தர்ராஜன் முன்பு கைது செய்யப்பட்ட கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன், தவசி ஆகிய மூன்று பேரும் இன்று (மார்ச் 07) பலத்த பாதுகாப்புடன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது கைது செய்யப்பட்ட மூவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கினார். இதனையடுத்து, அவர்களுக்கான தண்டனை விவரம் பிற்பகல் 3 மணிக்கு வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.

பின்னர் பிற்பகல் 3 மணிக்கு தண்டனை விவரத்தை நீதிபதி சுந்தர்ராஜன் அறிவித்தார். அப்போது அவர் குற்றவாளிகளான கருப்பசாமி, காளீஸ்வரன், தவசி ஆகியோருக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுவதாக தீர்ப்பு அளித்துள்ளார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு ரூபாய் 7 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சம்பவம் நடந்து 126 நாட்களில் கோவை மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

JUDGEMENT
கோவை
மாணவி
COURT
COIMBATORE COURT JUDGEMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.