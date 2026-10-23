கொரட்டூர் கொலை வழக்கு - தலைமறைவாக இருந்த நபர் 3 ஆண்டுக்குப் பிறகு கைது
லட்சுமி என்பவருடன் ஸ்வாமிதாஸும், முகமது இப்ராஹிமும் திருமணத்தைத் தாண்டிய உறவில் இருந்தது காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
Published : October 23, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: கொரட்டூரில் கிணற்றில் ஸ்வாமிதாஸ் என்பவர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த நபரை 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
சென்னை கொரட்டூர், சிவலிங்கபுரம், வீரராகவன் நகரில் ஸ்வாமிதாஸ் (வயது 52) என்பவர் தனது மகன்களுடன் வசித்து வந்தார். கடந்த 2017- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28- ஆம் தேதி வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்ற ஸ்வாமிதாஸ், மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது மகன் திலீபன், பல்வேறு இடங்களில் தேடியும், தந்தை கிடைக்காததால், கொரட்டூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இதற்கிடையே, வீட்டிற்கு எதிரே இருந்த கிணற்றிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசியதால் காவல்துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, கிணற்றிலிருந்த தண்ணீரை வெளியேற்றியபோது, அழுகிய நிலையில் ஸ்வாமிதாஸின் சடலம் மீட்கப்பட்டது. அப்போது, அவரது இரு கைகளும் துணியால் கட்டப்பட்டிருந்தன. இடுப்பில் பெரிய கல் கட்டப்பட்டிருந்ததுடன், முகம் மற்றும் தலை சேலையால் மூடப்பட்டிருந்தது. மேலும், தலையில் பலத்த காயங்களும் காணப்பட்டன.
இதுகுறித்து கொரட்டூர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், ஸ்வாமிதாஸ் கொலை செய்யப்பட்டு, தடயங்களை மறைக்கும் நோக்கில் அவரது உடல் கிணற்றில் வீசப்பட்டது தெரிய வந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், லட்சுமி என்பவருடன் ஸ்வாமிதாஸும், முகமது இப்ராஹிமும் திருமணத்தைத் தாண்டிய உறவில் இருந்ததும், இதன் காரணமாக கொலை நடந்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. அத்துடன், சம்பவத்தன்று ஏற்பட்ட தகராறை தொடர்ந்து, ஸ்வாமிதாஸ் முகமது இப்ராஹிமின் வீட்டிற்குச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது லட்சுமியும், முகமது இப்ராஹிமும் சேர்ந்து ஸ்வாமிதாஸை மரக்கட்டையால் தலை மற்றும் முகத்தில் தாக்கியதாகவும், பின்னர் அவரது கைகளைக் கட்டி, இடுப்பில் கல்லைக் கட்டி, வீட்டிற்கு எதிரே இருந்த கிணற்றில் உடலை வீசியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்தக் கொலை வழக்கில் முகமது இப்ராஹிம் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பின்னர் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அவர், வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார். இதற்கிடையே, கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு டெல்லி காவல்துறையினரால், முகமது இப்ராஹிம் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து, அவர் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், அவரது இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்து கைது செய்ய கொரட்டூர் தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த நிலையில் கொரட்டூர் காவல் ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் பொன்ராஜ் தலைமையிலான உதவி ஆய்வாளர் பசிலுதீன் மற்றும் தனிப்படை காவல்துறையினர் விசாரணையில் ஈடுபட்டனர்.
முகமது இப்ராஹிம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கு விரைந்த தனிப்படை காவல்துறையினர், அவரைக் கைது செய்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் முகமது இப்ராஹிமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்தனர்.
கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நபர், கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த பின்னரும், 2024-ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமினில் வெளியே வந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில், தற்போது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கொரட்டூர் தனிப்படை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.