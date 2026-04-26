கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயில் திருவிழா; மிஸ் திருநங்கை போட்டியில் கலந்துகொள்ள திரண்ட திருநங்கைகள்
மிஸ் திருநங்கை அழகி போட்டியில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
Published : April 26, 2026 at 1:46 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயில் திருநங்கைகளுக்கான மாபெரும் திருவிழாவை முன்னிட்டு 'மிஸ் திருநங்கை 2026' அழகி போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. இதில் கலந்துகொள்ள இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 1000-க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் வருகை தந்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையை அடுத்த கூவாகம் கூத்தாண்டவர் கோயிலில் திருநங்கைகளுக்கான மாபெரும் திருவிழா இன்று தொடங்குகிறது. உலக பிரசித்தி பெற்ற சித்திரை திருவிழாவான இதன் ஒரு பகுதியாக 'மிஸ் கூவாகம்', 'மிஸ் திருநங்கை' ஆகிய இரண்டு அழகி போட்டிகள் விழுப்புரம் நகராட்சி திடல் மற்றும் கலைஞர் அறிவாலயத்தில் மிக பிரம்மாண்ட முறையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த விழாவிற்கு திரையுலக நட்சத்திரங்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் கட்சிகளின் பிரமுகர்கள், பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்துக்கொண்டு சிறப்பிக்க உள்ளனர். இதனையடுத்து, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து திருநங்கைகள் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள வருகை தந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், விழுப்புரம் - பாண்டி சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கி இருந்த 500 மேற்பட்ட திருநங்கைகள் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டனர். அப்போது பேசிய சேலம் திருநங்கைகள் நல சங்கம் தலைவி திருநங்கை பூஜா, “நான் கடந்த 28 வருடங்களாக கூவாகம் திருவிழாவிற்கு வந்து செல்கிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த கூத்தாண்டவர் கோயிலுக்கு வந்து தாலி கட்டிக்கொண்டு பின்னர் அதனை அறுத்து தேர்த்திருவிழாவில் கலந்துக்கொண்டால் மட்டுமே எங்களுக்கு அந்த ஆண்டு சிறப்பானதாக இருக்கும். இதற்காக மட்டுமல்லாமல் வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே நாங்கள் அனைவரும் பல மாநிலங்களில் இருந்து வந்து ஒருவரையொருவர் சந்தித்து எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக் கொள்வோம்.
மேலும், ஒவ்வொரு வருடமும் பேச்சுப் போட்டி, நடனப் போட்டி, பாட்டுப் போட்டி, ரேம்ப் வாக் ஆகியவை நடத்தப்படுகின்றன. இந்த போட்டிகளில் எங்களுடைய திறமைகளை நாங்கள் வெளிகாட்டுகிறோம். எங்களுடைய திறமைகளுக்கு தகுந்தவாறு பரிசுகள் வழங்கி எங்களை கௌரவித்து வருகிறார்கள். நாங்கள் தமிழகம் மட்டுமின்றி பல மாநிலங்களில் இருந்து நாங்கள் வருகின்றோம். வருகின்ற ஐந்து நாட்களுக்கு திருவிழாவை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஒன்று கூடி மகிழ்வோம். ஒவ்வொரு வருடமும் எங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து தருகிறார்கள். அதே போன்று இந்த வருடமும் போதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள் இருக்கும் என நம்புகிறேன்" என்றார்.
கூவாகம் திருவிழா 2026
கூத்தாண்டவர் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருநங்கைகளுக்கான கூவாகம் திருவிழா ஒவ்வொரு வருடமும் விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தேசிய திருநங்கைகள் கூட்டமைப்பு மற்றும் சென்னை தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து விழுப்புரத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளன. இன்று மாலை 6 மணியளவில் விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள நகராட்சி திடலில் 'கூவாகம் திருவிழா 2026' நடைபெறவுள்ளது.
இதில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சி முதலில் நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் சிறந்து விளங்கும் திருநங்கைகளின் அணிவகுப்பு, 'மிஸ் திருநங்கை 2026' தேர்வு, நடன மற்றும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசு அதிகாரிகள், திரைப்பிரபலங்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். மேலும், திருநங்கைகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வருகை தந்துள்ள 1000-க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் இந்த விழாவில் கலந்துக்கொள்ள உள்ளனர்.