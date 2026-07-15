இணையத்தில் கசிந்த கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ரகசிய கோப்புகள்
இந்திய அரசு உடனடியாக இந்த தரவு கசிவு குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க ஒரு விசாரணை கமிஷனை அமைக்க வேண்டும் என்று அணுசக்திக்கு எதிரான இயக்கங்களின் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ரகசியக் கோப்புகள் டார்க் வெப் தளத்தில் கசிந்துள்ளது, பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், இந்தியாவில் உள்ள ஏழு அணுமின் நிலையங்களில் மிகப்பெரியது. இது, நாட்டின் அணுசக்தித் திறனை விரிவுபடுத்துவதற்கான பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் லட்சியத் திட்டங்களுக்கு மையமாகவும் விளங்குகிறது.
இந்நிலையில், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் ஒப்பந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றான தொழிலதிபர் அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் குழுமம், தங்கள் தரவுகளில் ஒரு பகுதி கசிந்துள்ளதாகவும், இதுகுறித்து அரசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது.
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இதுகுறித்து அணுசக்திக்கு எதிரான இயக்கங்களின் தேசிய கூட்டமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளது. அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் தொடர்பான சுமார் 8,58,000 கோப்புகள் கசிந்துள்ளதாகவும், அவை 'வேர்ல்டு லீக்ஸ்' இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சுமார் 19,000 கோப்புகள் மிகவும் ரகசியமானவை என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தரவு கசிவு கூடங்குளம் அணுமின் திட்டத்தின் பாதுகாப்புக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 1ஆவது மற்றும் 2-வது அலகுகளின் பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு அறிக்கை, தள மதிப்பீட்டு அறிக்கை, சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு (EIA) அறிக்கை ஆகியவற்றை கூடங்குளம் அணு உலை எதிர்ப்பு போராட்டக் குழுவை சேர்ந்த உதயகுமார், தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்டிருந்தார்.
அவருக்கு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. மற்ற அறிக்கைகள் மறுக்கப்பட்டன. ஆனால், தற்போது நடந்துள்ள தரவு கசிவின் காரணமாக, ஏராளமான தகவல்கள் பொதுவெளியில் வெளியாகி, மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இந்நிலையில், ரிலையன்ஸ் குழுமம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்தியாவின் மூன்றாம் தரப்பு தரவு மைய சேவை வழங்கும் நிறுவனமான 'யோட்டா' (Yotta) சர்வரில் இருந்த தங்களின் தரவுகளில் "பகுதி அளவு" கசிந்துள்ளது என்றும், இதுகுறித்து அரசுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது. இந்த மிகப்பெரிய தரவு கசிவிற்கு பொறுப்பேற்பதில் இருந்து ஒரு தனியார் நிறுவனம் தப்பிக்க முயல்வது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது.
எனவே, இந்திய அரசு உடனடியாக இந்த தரவு கசிவு குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க ஒரு விசாரணை கமிஷனை அமைக்க வேண்டும். இந்திய மக்களின் நலன்களையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய விரிவான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
அரசு அணுசக்தித் துறையை தனியார்மயமாக்குவதை நிறுத்தி வைப்பதோடு, தேசிய மின் தொகுப்பிற்கு வெறும் மூன்று சதவீத மின்சாரத்தை மட்டுமே வழங்கும் அணுசக்தித் துறையை படிப்படியாக மூடத் தொடங்க வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோன்று, கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் தரவுகள் கசிந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்களின் அச்சத்தை மத்திய அரசு போக்க வேண்டும் என்று பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கூடங்குளம் அணு உலை அலகுகளின் கட்டமைப்பு, உபகரணங்கள் வழங்குபவர்களின் தகவல்கள், காப்பீடு தொடர்பான தரவுகள் திருடப்பட்டு இணையத்தில் கசிந்திருப்பதாக தனியார் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
இந்தத் தகவல் திருட்டை கூடங்குளம் அணு உலைகளின் வடிவமைப்பு தொடர்பான பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் அணில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
சட்டவிரோத இணையத்தில் கூடங்குளம் அணு உலை தொடர்பாக கிடைக்கும் திருடப்பட்ட தரவுகள் மிகவும் தீவிரமான அபாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய தரவுகள் என வல்லுநர்கள் தெரிவித்திருப்பது நம் கவலையை அதிகரித்துள்ளது.
இதேபோல, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டிலும் கூடங்குளம் அணு உலை சைபர் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது. முதலில் அதை மறுத்த மத்திய அரசு பின்னர் ஒப்புக்கொண்டது. ஒட்டுமொத்த தென்னிந்தியாவின் பாதுகாப்பு தொடர்பான விஷயத்தில் மத்திய அரசின் மௌனம் நமது அச்சத்தை அதிகரிக்கிறது.
எனவே, மத்திய அரசு உடனடியாக தனது விளக்கத்தை வெளியிட வேண்டும். இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, மத்திய அரசை உடனடியாக அணுகி விளக்கம் பெற்று மக்களின் அச்சத்தைப் போக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.