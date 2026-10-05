சாலை வசதி கோரி குடியுரிமை ஆவணங்களை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒப்படைக்க வந்த மக்கள்
கொன்னக்காட்டுப்படுகை கிராம மக்கள் தாங்களே முன்வந்து, வீட்டுக்கு வீடு வசூல் செய்து சுமார் ரூ.4 லட்சம் செலவில் சாலைக்கு தேவையான பொருள்களை கொண்டு தற்காலிகமாக சாலையை சரி செய்துள்ளனர்.
Published : October 5, 2026 at 5:32 PM IST
மயிலாடுதுறை: 40 ஆண்டுகளாக தங்களது கிராமத்திற்கு உரிய சாலை வசதி செய்து தராததால், குடியுரிமை ஆவணங்களான ஆதார் அட்டை உள்ளிட்டவற்றை ஒப்படைக்க வந்த மக்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடம் ஒன்றியம், சோதியக்குடி ஊராட்சியில் கொன்னக்காட்டுப்படுகை என்ற கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தில் இருந்து கொள்ளிடம் செல்லும் சாலை இரண்டு கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சேறும், சகதியுமாக மாறி பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் சாலை உள்ளதாக புகார் எழுந்தது.
இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்துத் தரவும், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் சாலை வசதி கோரி பல ஆண்டுகளாக மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லாததால், அப்பகுதி மக்களே முன்வந்து, கிராமத்தில் வீட்டுக்கு வீடு வசூல் செய்து சுமார் ரூ.4 லட்சம் செலவில் சாலைக்கு தேவையான ஜல்லி, கிராவல் போன்ற பொருள்களை இறக்கி தற்காலிகமாக சாலையை சரி செய்துள்ளனர்.
அதன் பின்னரும் அங்கு தார்ச்சாலை அமைக்க ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் சார்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் 50-க்கு மேற்பட்டோர் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்தனர். அங்கு நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க் கூட்டத்தில் தங்களது குடியுரிமை ஆவணங்களான ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்டவற்றை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்திடம் ஒப்படைத்து தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
இதனையடுத்து, ஆவணங்களை பெற்றுக் கொள்ள மறுத்த மாவட்ட ஆட்சியர், அவர்களது கோரிக்கையை கேட்டறிந்து ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளை அழைத்துக் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் புதிய சாலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளையும், சிறுபாலம் அமைப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கிராம மக்கள் குடியுரிமை ஆவணங்களை ஒப்படைக்க வந்த சம்பவத்தால் மயிலாடுதுறை மக்கள் குறைதீர்க் கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.