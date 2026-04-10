பிரதமர் முதல் மத்திய அமைச்சர் வரை... கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைக்கும் பாஜகவின் கனவு பலிக்குமா?

கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டல மாவட்டங்களில் பாஜகவின் தமிழ்நாடு மேலிடப் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக மத்திய அமைச்சர் பிரச்சாரம் (X/@VanathiBJP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 9:02 PM IST

-BY எஸ்.சீனிவாசன்

கொங்கு மண்டலத்தை கைப்பற்றவும், இந்த மண்டலத்தில் பாஜகவின் செல்வாக்கை மேலும் உயர்த்தவும் பாஜக தலைமை தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்துள்ளது. வியூகங்களை வகுத்துள்ளதுடன் மட்டுமில்லாமல், அதனை செயல்படுத்த மத்திய அமைச்சரும், பாஜகவின் தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயலை களமிறக்கி உள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஓரிரு வாரங்களே உள்ள நிலையில், கோவையில் முகாமிட்டுள்ள கோயல், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றிக்கான யூகங்களை செயல்படுத்தும் பணிகளில் முனைப்புடன் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

கொங்கு மண்டலத்துக்கு குறி

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக 27 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. கொங்கு மண்டல மாவட்டங்களான சேலம், ஈரோடு, கோவை, கரூர், திருப்பூர், நீலகிரி, தருமபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பாஜகவுக்கு கணிசமான அளவில் செல்வாக்கு உள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்த மாவட்டங்களில் எப்படியாவது வெற்றிக்கனியை பறித்துவிட வேண்டும் என்பதில் பாஜக மேலிடம் உறுதியாக உள்ளது.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வலுவான நிலையில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி

கொங்கு மண்டலத்தில் மொத்தம் உள்ள 49 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி வலுவான நிலையில் இருப்பதாக கள நிலவரங்கள் தெரிவிப்பது தான் பாஜகவின் இந்த உறுதிக்கு காரணமாம். 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்க்கும்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் நல்ல ஆதரவு இருப்பதாகத் தெரிகிறது. இங்கு தனது செல்வாக்கை அதிகரிக்க பாஜக முக்கிய தலைவர்களை வேட்பாளர்களாகக் களமிறக்கியுள்ளது.

கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜகவின் தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன், அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பில்லை

ஆனாலும், பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு தேர்தலில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சிங்காநல்லூர் அல்லது சூலூர் தொகுதியில் களமிறங்க விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அவர் விரும்பிய தொகுதி கிடைக்காததால், கட்சி மேலிட முடிவுக்கேற்ப தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்று பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கோவையில் மத்திய அமைச்சர் முகாம்

இதனிடையே, தமிழ்நாடு என்றால் பொதுவாக தலைநகர் சென்னைக்கு மட்டுமே வந்துச் செல்லும் பாஜகவின் தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல், கடந்த இரண்டு நாட்களாக கோவையில் முகாமிட்டு பாஜக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த ஆலோசனையின் போது முக்கியமாக, அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்காததால் அதிருப்தியில் உள்ள பாஜகவினர் ஒற்றுமையாகச் செயல்பட்டு பாஜக மற்றும் அதிமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை வெற்றிப்பெற வைக்க பாடுபட வேண்டும் என்று நிர்வாகிகளை அறிவுறுத்தியதாக அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தொழிலதிபர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதேபோல், கோவை மாவட்டத்துக்குட்பட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் பாஜக மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இந்த பிரச்சாரத்தின் முக்கிய அம்சமாக கோவையில் உள்ள தொழிலதிபர்களை நேரில் சந்தித்த அவர், தொழில்துறையில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து உரிய பிரதிநிதிகளிடம் கேட்டறிந்து அவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்.

கோவையுடன் நிற்காமல் ஈரோடு, திருப்பூர் என கொங்கு மண்டலத்தின் பிற முக்கிய பகுதிகளுக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் இன்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்துப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், "சென்னையில் அதிகாரத்தைப் பிடிக்க கோவையில் இருந்து பயணிக்க வேண்டும்" என பேசியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்து அக்கட்சியின் மேலிட தலைவர்கள் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளை எடுத்து வருகின்றனர். இவற்றில் முக்கிய அம்சமாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வரும் நாட்களில் கோவையில் நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்குச் சேகரிக்க உள்ளார்.

இவ்வாறு பிரதமர் முதல் மத்திய அமைச்சர் வரை கொங்கு மண்டலத்தை குறிவைத்து பாஜக பம்பரமாக சுழன்று வருகிறது. கொங்கு மண்டலத்தை கைப்பற்றினால் தமிழ்நாட்டில் வலுவான கட்சியாக உருவெடுக்க முடியும் என்ற பாஜகவின் கனவு நிறைவேறுமா? என்பது மே 04இல் தெரிந்துவிடும்.

