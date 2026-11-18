கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை- சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு, கடந்த செப்டம்பர் 19 முதல் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
Published : November 18, 2026 at 10:14 PM IST
சென்னை: கொளத்தூர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து விளக்கமளிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிடக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த தேவராஜன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற வி.எஸ்.பாபு, கடந்த செப்டம்பர் 19- ஆம் தேதி முதல் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவமனை தரப்பில், எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், விரைவில் உடல்நிலை சீராகி வீடு திரும்புவார் எனவும் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால், அதன்பிறகு மருத்துவமனை தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.
தற்போது, டிராக்கியோஸ்டமி என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்து பகுதியில் அறுவைச் சிகிச்சை செய்து சுவாசிக்கச் செய்யும் சிகிச்சை அளிப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீண்ட நாட்களாக மருத்துவமனையில் இருந்து வருவதால் மக்கள் நலப்பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்காக, அவருக்கு என்ன சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற மருத்துவ விவரங்களைக் கேட்கவில்லை. சட்டத்திற்கு உட்பட்டு வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலை என்ன நிலையில் உள்ளது? என்பதை அரசு அதிகாரிகள் தரப்பில் மக்களுக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக மக்களின் குறைகளைக் கேட்க வேண்டியது அவரின் முக்கிய கடமையாகும். அதனால், நவம்பர் 05 மற்றும் நவம்பர் 12 ஆகிய தேதிகளில் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. தொகுதி பிரச்சனைகளை நிர்வகிக்க எடுத்த நிர்வாக நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கமளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
ஆனால், தனது கோரிக்கை குறித்து அரசு தரப்பில் எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை என்பதால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.