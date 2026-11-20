வி.எஸ்.பாபு இறுதி ஊர்வலத்தில் உடலை தோளில் சுமந்து சென்ற முதல்வர் விஜய்!
வி.எஸ்.பாபுவின் இறுதி ஊர்வலமானது, திருவிக நகர் லட்சுமி அம்மன் கோவில் தெரு, டான் பாஸ்கோ பள்ளி வழியாக திருவிக நகரில் உள்ள பல்லவன் சாலை தாங்கல் இந்து மின் மயானத்தை சென்றடைந்தது.
Published : November 20, 2026 at 6:01 PM IST
சென்னை: மறைந்த கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் உடலை இறுதி ஊர்வலத்தின்போது முதலமைச்சர் விஜய் தோளில் சுமந்து சென்றார். திருவிக நகர் மின் மயானத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள எம்ஜிஎம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகச் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு (வயது 75) நேற்று (நவ.19) மதியம் மாரடைப்பால் காலமானார். இதையடுத்து, சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள இல்லத்திற்கு வி.எஸ்.பாபுவின் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.
நேற்று மாலை வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அத்துடன், அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். அதைத் தொடர்ந்து அமைச்சர்கள், தவெக எம்எல்ஏக்கள், தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் வி.எஸ்.பாபுவின் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோரும் இரங்கல் தெரிவித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து, இன்று (நவ.20) மாலை 4 மணி அளவில், மறைந்த எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபுவின் இறுதி ஊர்வலம் நடைபெற்றது. இறுதி ஊர்வலத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, அமைச்சர்கள், தவெக எம்எல்ஏக்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, தவெக கொடி போர்த்தப்பட்டிருந்த வி.எஸ்.பாபுவின் உடலை தனது தோளில் சுமந்து சென்ற முதலமைச்சர் விஜய், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் ஏற்றினார்.
இறுதி ஊர்வலமானது, திருவிக நகர் லட்சுமி அம்மன் கோவில் தெரு, டான் பாஸ்கோ பள்ளி வழியாக திருவிக நகரில் உள்ள பல்லவன் சாலை தாங்கல் இந்து மின் மயானத்தை சென்றடைந்தது. அங்கு வி.எஸ்.பாபுவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில், கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதன் மூலம், தமிழக அரசியலில் வி.எஸ்.பாபு கவனம் பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.