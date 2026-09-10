கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ் பாபு மருத்துவமனையில் அனுமதி
வி.எஸ் பாபுவுக்கு தற்போது கிரிட்டிக்கல் கேர் பிரிவில் பல்துறை மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவின் கண்காணிப்பில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 1:02 PM IST
சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ் பாபு சுவாச பிரச்சினை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ் பாபுவின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவ குழு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், சுவாசப் பிரச்சினை காரணமாக வி.எஸ் பாபு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் செயற்கை சுவாசம் உதவியோடு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தற்போது கிரிட்டிக்கல் கேர் பிரிவில் பல்துறை மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவின் கண்காணிப்பில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், அவருக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ ரீதியாக அவசியமான சுவாச ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது உடல்நிலை சீராக தற்போது இருப்பதாகவும், தொடர் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.