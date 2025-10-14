ETV Bharat / state

'சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை' - அகில இந்திய இந்து மகா சபா தலைவர் ''கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ'' கைது!

சிறுமியின் வீடியோவை அவரது அத்தை செல்போனில் எடுத்து அதை வைத்து மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுவதால் அந்த செல்போனை போலீசார் கைப்பற்றி அதில் ஏதாவது வீடியோ இருக்கிறதா? என்று ஆய்வு செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ
கைது செய்யப்பட்ட கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 8:35 PM IST

1 Min Read
சென்னை: வேலூரை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அகில இந்திய இந்து மகா சபா தலைவர் ''ஸ்ரீகண்டன்'' என்ற ''கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ'' கைது செய்யப்பட்டார்.

வேலூரை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி ஒருவர் தாய், தந்தை ஆதரவற்ற நிலையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனது அத்தை வீட்டில் தங்கி இருந்தார். இந்நிலையில் சிறுமியின் அத்தை ஆசை வார்த்தை கூறி, பாலியல் தொழில் செய்ய வற்புறுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அகில இந்திய இந்து மகா சபா தலைவர் ''ஸ்ரீகண்டன்'' என்கிற ''கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ'' கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வைத்து அந்த சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

தற்போது சிறுமி 4 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் சென்னைக்கு வந்த போது அவரது அத்தை சிறுமியிடம், ''என் வீட்டில் தான் தங்க வேண்டும். நான் சொல்வதை மட்டுமே கேட்க வேண்டும்'' என்று மிரட்டி உள்ளார்.

இதில் ஆத்திரம் அடைந்த சிறுமி ஏற்கனவே 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, நடந்த பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடர்பாக தியாகராய நகர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளித்தார்.

புகாரின் பேரில் கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ மற்றும் சிறுமியின் அத்தை ஆகிய இருவரை தியாகராய நகர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.

மேலும், சிறுமியின் வீடியோவை அவரது அத்தை செல்போனில் எடுத்து அதை வைத்து மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுவதால் அந்த செல்போனை போலீசார் கைப்பற்றி அதில் ஏதாவது வீடியோ இருக்கிறதா? என்று ஆய்வு செய்தனர்.

மேலும், வேறு யாரிடமெல்லாம் சிறுமியை அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட வைத்தார்? சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வீடியோவை வைத்து யாராவது மிரட்டினார்களா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே கைது செய்யப்பட்ட கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவரை வரும் 28 ஆம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. சென்னையில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் அகில இந்திய இந்து மகா சபா தலைவர் கோடம்பாக்கம் ஸ்ரீ போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

