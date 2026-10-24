கொடைக்கானலில் பல்வேறு இடங்களில் மண்சரிவு; தனித்தீவான கிராமம் - மண்ணில் புதைந்த சொகுசு கார்
மலைச்சாலைகளில் ராட்சத பாறைகள், மண், செடி, கொடிகள் ஆகியவை சரிந்து விழுந்து கிடப்பதுடன், பல இடங்களில் சாலைகள் விரிசல் அடைந்து சேதமடைந்துள்ளன.
Published : October 24, 2026 at 4:37 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சாலையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால், ஒரு கிராமமே போக்குவரத்து தொடர்பின்றி தவித்து வருகிறது.
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் அடுக்கம் - பெரியகுளம் பிரதான மலைச்சாலை கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டாலும், பாறைகள் சரிந்து விழுந்ததாலும், சாலைகளில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாலும் அடுக்கம் கிராமத்திற்கு போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அடுக்கம் கிராமத்தில் உள்ள 250-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், அத்தியாவசியத் தேவைக்கு கூட வெளியே செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
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திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில், கடந்த இரண்டு நாட்களாகத் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று பகல் நேரத்தில் பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் ஆங்காங்கே விரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும், கொடைக்கானலில் இருந்து அடுக்கம் வழியாக பெரியகுளம் செல்லும் பிரதான மலைச்சாலையில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சாலைகள் சேதம் அடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மலைச்சாலைகளில் ராட்சத பாறைகள், மண், செடி, கொடிகள் ஆகியவை சரிந்து விழுந்து கிடப்பதுடன், பல இடங்களில் சாலைகள் விரிசல் அடைந்து சேதமடைந்துள்ளன. சில பகுதிகளில் சாலையின் ஒரு பகுதியே சரிந்து விழுந்துள்ளது. இதனால், அடுக்கம் கிராமத்திற்குச் செல்லும் சாலை துண்டிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொடைக்கானல் நகரில் இருந்து சுமார் 18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள அடுக்கம் கிராமத்தில் 250-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இக்கிராம மக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அவசரத் தேவைகளுக்காகவும் கொடைக்கானல் அல்லது பெரியகுளம் பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஆனால், தற்போது சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் இரு நகரங்களுக்கும் செல்ல முடியாமல் மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
மேலும், கிராமத்தில் விளைவிக்கப்படும் காய்கறிகளை வெளியிடங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே மழைநீர் மற்றும் மண் சரிவால் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு சொந்தமான சொகுசு கார் மண்ணில் புதைந்துள்ளது. இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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தற்போது, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் சில இடங்களில் மட்டுமே மண் மற்றும் பாறைகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், சாலைகள் முழுமையாக சீரமைக்கப்படவில்லை என்றும், அதிகாரிகள் உரிய முறையில் முகாமிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் கிராம மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
தொடர் மழையால் சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் அடுக்கம் கிராமம் தனித்தீவாக மாறியுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் மக்கள், தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதுடன், சாலைகளை விரைந்து சீரமைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் தடையின்றி கிடைக்க அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.