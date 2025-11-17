திரைப்பட கிராபிக்ஸை மிஞ்சும் பிரம்மாண்ட மலைப் பாம்பு சாலையை கடந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் பீதி!
கொடைக்கானல் 10வது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே 12 அடி நீள மலைப்பாம்பு ஒன்று சாலையை கடந்ததை கண்டு வாகன ஓட்டிகள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
Published : November 17, 2025 at 1:31 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் செல்லும் பழனி மலைச் சாலையில் சுமார் 12 அடி நீளமுடைய பிரம்மாண்ட மலைப்பாம்பு ஒன்று மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் பரபரப்பு வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரசித்திபெற்ற சுற்றுலாத் தலங்களுள் ஒன்று கொடைக்கானல். இந்த இடம் இயற்கை அழகு மற்றும் குளிர் காலநிலைக்கு பெயர்போனது. இங்கு செல்லும் ஒரே முக்கிய வழியாக உள்ளது பழனி மலைச் சாலை. அதனால், இந்த சாலையில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள் என பல்வேறு இடங்களிலிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள், வியாபாரிகள், உள்ளூர் மக்கள் என ஏராளமானோர் இந்த மலைச் சாலையை பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த மலைச் சாலையில் 40க்கும் மேற்பட்ட கொண்டை ஊசி வளைவுகள் உள்ளன. மலைகளின் இருந்து இரவு நேரங்களில் அவ்வப்போது மான், சிறுத்தை பாம்புகள் வெளிவருவதால் வாகன ஓட்டிகள் எப்போதும் விழிப்புணர்வுடன் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த நவ.15 இரவு 10 மணி அளவில் 10வது கொண்டை ஊசி வளைவு பகுதியில் சுமார் 12 அடி நீளமுடைய பிரம்மாண்ட மலைப் பாம்பு ஒன்று சாலையின் நடுவே மெதுவாக ஊர்ந்து சென்றது. அதனை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் பீதியடைந்தனர். தொடர்ந்து வாகனங்களை நிறுத்தி, பாம்பு அருகிலுள்ள புதர் பகுதிக்குள் செல்லும் வரை காத்திருந்து, பின் அங்கிருந்து புறப்பட்டன.
இந்த காட்சியை அந்த வழியாகச் சென்ற சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் தனது மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தார். அந்த வீடியோ தற்போது அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. கொடைக்கானலில் வாகனங்கள் செல்லும் சாலையில் இவ்வளவு பெரிய மலைப்பாம்பு ஒன்று கடந்து செல்லும் காட்சி பார்வையாளர்களை ஆச்சரியத்தி ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய வனத்துறை அதிகாரிகள், "கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி என்பதால் ஊர்வன, விலங்குகள் அவ்வப்போது இதுபோல் வெளியேறுகின்றன. அந்த வீடியோவில் உள்ள பாம்பு, மலைப்பாம்பு (Indian Rock Python) இனத்தைச் சேர்ந்தது இந்த பாம்பு விஷமற்றது. இருப்பினும், அதன் அளவு மற்றும் தோற்றம் பெரியதாக இருப்பதால் அனைவரையும் அச்சமடைய செய்துள்ளது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகளின்போது மனிதர்கள் மற்றும் எதிர்வரும் விலங்குகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு மெதுவாக வாகனத்தை இயக்க வாகன ஓட்டிகளுக்கு வனத்துறை தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறது. மேலும், வனவிலங்குகளைத் தொந்தரவு செய்யாமல், அவை செல்லும் வரை பொறுமையாக காத்திருந்து செல்ல வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்றார்.