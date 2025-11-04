ETV Bharat / state

கொடைக்கானல் அருகே வாய்க்காலில் திடீர் பிளவு: கிராம மக்கள் அச்சம்!

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பெய்த கன மழை காரணமாக இந்த செருப்பன் ஓடை வாய்க்காலானது சுமார் 2 அடி ஆழத்தில் உள்வாங்கி, சுமார் 300 அடி தூரத்திற்கு பிளவு ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

செருப்பன் ஓடை வாய்க்காலில் பிளவு
செருப்பன் ஓடை வாய்க்காலில் பிளவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் வனப்பகுதியில் உள்ள செருப்பன் ஓடை வாய்க்காலில் திடீர் பிளவு ஏற்பட்டதால் கிராம மக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மேல்மலை பூண்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் கூக்கால் கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமம் கொடைக்கானலில் கடைசி கிராமமாகும். இந்த கிராமத்தில் கீழ் கிளாவரை பகுதியில் வசிக்கும் கிராம மக்களுக்கு குடிநீரானது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதிக்கு உட்பட்ட செருப்பன் ஓடையில் இருந்து வனப்பகுதி வழியாக சுமார் 9 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து வாய்க்கால் மூலம் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக இந்த செருப்பன் ஓடை வாய்க்காலானது சுமார் 2 அடி ஆழத்தில் உள்வாங்கி, சுமார் 300 அடி தூரத்திற்கு வாய்க்காலில் பிளவு ஏற்பட்டது. இதனால் இந்த கிராம மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் இந்த பகுதிக்கு எம்எல்ஏ, எம்பி மற்றும் புவியியல் துறையினர் நேரடியாக ஆய்வு செய்தனர். மேலும், புவியியல் துறையினர் இதுதொடர்பாக 11 பக்க ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தனர். அதில், கன மழை காரணமாக அதிகளவில் தண்ணீர் சென்ற நிலையில் இந்த பகுதியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது, பொது மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவை இல்லை என்று தெரிவித்து இருந்தனர்.

மேலும், இங்கு தடை செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் அதிகளவில் பயன்பாடு இருப்பதால் இது போன்று சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் அதே இடத்தில் நிலத்தில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த ஆண்டை விட தற்போது கூடுதலாக பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை ஏற்பட்ட நில பிளவை வனத்துறையினர், பொது பணித்துறை மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகம் பெயரளவிற்கு மட்டுமே சீரமைத்தனர் என்றும், ஆனால் இன்று வரை முழுமையான பணிகள் ஏதும் நடைபெறவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்தனர்.

மேலும், தொடர்ந்து இந்த செருப்பன் ஓடை பகுதியில் நிலத்தில் பிளவு ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன என்று தெரியாமல் இப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, உடனடியாக வனத்துறையினர் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் இதனை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கடந்த முறை இதே இடத்தில் நில பிளவு ஏற்பட்டபோது உடனடியாக அங்கு சென்று ஆய்வு செய்து பணிகள விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என வேதனை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து உரிய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

