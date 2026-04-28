ஊழல் புகார்; நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை கோரி கே.என்.நேரு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு

லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, மாநில அரசுக்கும் அமைச்சர் நேருவுக்கும் ஆதரவாக செயல்படுகிறது. எனவே வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கோரியிருந்தார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 28, 2026 at 5:34 PM IST

சென்னை: ஊழல் புகாரில் தனது தரப்பு விளக்கத்தை கேட்காமல் வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி அமைச்சர் கே.என்.நேரு தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் உதவிப் பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட 2,538 பணியிடங்களை முறைகேடாக நியமனம் செய்து சுமார் 1,020 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டுள்ளதாக கூறி, அமைச்சர் கே.என்.நேரு உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை கடந்த 2025 ஜூலை மாதம் கடிதம் அனுப்பியது.

அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அமலாக்கத் துறை சோதனையின் அடிப்படையில் கிடைத்த ஆதாரங்களை வழங்கியிருப்பதால் அதன் அடிப்படையில் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்யும்படி கடந்த பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. ஆனால், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை.

இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, மாநில அரசுக்கும் அமைச்சர் நேருவுக்கும் ஆதரவாக செயல்படுகிறது, எனவே வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது தமிழக அரசு சார்பில், "விதி 17Aஇன்படி அரசு அதிகாரிக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டுமெனில் மாநில அரசின் அனுமதி கட்டாயம் தேவை என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

"தனது தரப்பு விளக்கத்தை கேட்காமலேயே வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கோரி மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று அமைச்சர் கே.என் நேரு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை ஜூன் மாதத்திற்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

