மூளையில் ஏற்படும் ரத்தக்கசிவு பாதிப்பிற்கு நவீன சிகிச்சை முறை: கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அறிமுகம்

கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி அறுவை சிகிச்சை முறை இதுவரை 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் பயனாளர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது என கேஎம்சி மருத்துவமனை நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு பேராசிரியர் கோட்டீஸ்வரன் கூறி உள்ளார்.

கேஎம்சி நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு பேராசிரியர் கோட்டிஸ்வரன்
கேஎம்சி நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு பேராசிரியர் கோட்டிஸ்வரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தலையில் அடிபடுவதால் ஏற்படும் ரத்தக்கசிவின் பாதிப்பு பின்னர் தெரியவரும்போது, அதனை முற்றிலும் குணப்படுத்துவதற்கு புதிய சிகிச்சை முறையை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைத் துறையை செயல்படுத்தி உள்ளது.

'கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி மற்றும் எண்டோஸ்கோபிக் சப்டியூரல் ஹீமாடோமா' (SDH) எனப்படும் இப்புதிய நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை முறை குறித்த ஆய்வுக் கட்டுரை ’நியூரோலாஜி இந்தியா’ என்ற இதழில் (https://journals.lww.com/neur/fulltext/2026/03000/kilpauk_keyhole_craniotomy_and_endoscopic_subdural.4.aspx) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை பேராசிரியர் கோட்டீஸ்வரன் ஈடிவி பாரத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "கார்னிக் சப்டியூரல் ஹீமாடோமா (chronic sub dural hematoma (CSDH) என்பது தலையில் காயம் ஏற்படும்போது ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டால், அதன் விளைவாக மூளையில் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும். அதன் மூலமாக வாந்தி, தலைவலி, மயக்கம், கைகால் செயலிழத்தல், நினைவு தப்புவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த பிரச்னையை களைய அரசு கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் துறையில் கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி (KKC) முறையை அறிமுகம் செய்துள்ளோம்.

கேஎம்சி நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு பேராசிரியர் கோட்டிஸ்வரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், தசலையில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் சிறியத் துளையிட்டு அதன் வழியாக எண்டோஸ்கோபி மூலம் ரத்தக் கட்டு மற்றும் மூளையின் வெளிப்பகுதியில் இருக்கும் சவ்வையும் சேர்த்து அகற்றி விடுவோம். இந்த முறை குறித்து பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதி ’நியூராலாஜி இந்தியா’ என்ற இந்தியாவின் மிக உயரிய இதழில் வெளியாகி உள்ளது. கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி (KKC) அறுவை சிகிச்சை முறையை 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவப் பயனாளர்களுக்கு செய்துள்ளோம். இந்த சிகிச்சை முறையை தொடர்ந்து செய்ய உள்ளோம்," என்றார்.

மேலும் நம்மிடம் பேசிய அவர், "மூளைக் கட்டிகள், ரத்தக்கசிவு, தொற்று அல்லது மண்டை ஓட்டு காயங்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கவும் இந்த நவீன சிகிச்சை முறை பயன்படுகிறது. எண்டோஸ்கோப் மூலம் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுவதால் மூளையும் பாதிப்பில் இருந்து விரைவில் குணமடையும்.

இதையும் படிங்க: அரியவகை நோய்க்கு ஆளான கர்ப்பிணி - துரிதமாக செயல்பட்டு தாய் - சேயை காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவர்கள்

ஒருவருக்கு தலையில் அடிப்படும்போது சிறிய அளவில் ரத்தக்கசிவு இருந்தால் அது உடனடியாக தெரியாது. அதன் பாதிப்பு 2 அல்லது 3 மாதம் கழித்துதான் வெளியே தெரியும். அப்போது பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு தலைவலி, வாந்தி, கை, கால் செயலிழப்பு போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். அப்போதுதான் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மருத்துவமனைக்கு வருவார்கள். அவர்களுக்கு KKC நவீன முறையின் மூலம் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்கிறோம். பாரம்பரிய கீ ஹோல் மண்டை ஓடு அறுவை சிகிச்சையின் சிரமங்கள் மற்றும் சிக்கல்களை நீக்கும் வகையில் இந்த நவீன அறுவை சிகிச்சை முறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது." என்றார்.

கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி அறுவை சிகிச்சை
கில்பாக் கீஹோல் கிரானியோட்டமி அறுவை சிகிச்சை (ETV Bharat Tamil Nadu)

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு பேராசிரியர் கோட்டீஸ்வரன் தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மருத்துவமனையில் பாரம்பரிய அறுவை சிகிச்சை வசதிகளையும், மேம்பட்ட இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்கள் (CT, MRI, Angiography) ஆகியவற்றையும் இணைத்து அதிநவீன ஹைப்ரிட் அறுவை சிகிச்சை அரங்கம் (Hybrid Operating Room) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் கவிதா வழிகாட்டுதலின்படி நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை பிரிவின் துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் கோட்டீஸ்வரன் தலைமையிலான மருத்துவர்கள் குழுவினர், தலைக்குள் ஏற்படும் ரத்தக்கசிவால் மூளையின் செயல்பாட்டில் உண்டாகும் பாதிப்புகளை எண்டோஸ்கோபி கருவியின் மூலம் கண்டறிந்து துல்லியமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து குணப்படுத்தி வருகின்றனர்.

