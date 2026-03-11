அரியவகை நோய்க்கு ஆளான கர்ப்பிணி - துரிதமாக செயல்பட்டு தாய் - சேயை காப்பாற்றிய அரசு மருத்துவர்கள்
TTP என்ற அரிய வகை நோய் பாதிப்பு 25 ஆயிரம் பேரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே ஏற்படும் எனவும், இந்த நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் 90 சதவீதம் பேர் இறந்து விடுவார்கள் எனவும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : March 11, 2026 at 8:55 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 9:00 PM IST
சென்னை: அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணி பெண்ணை சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவர்கள் காப்பாற்றியுள்ளனர்.
சென்னை அயனாவரத்தை சேர்ந்த நிறைமாத கர்ப்பிணி பெண் ஒருவர், திடீரென தமது கை, கால்கள், முகத்தில் வீக்கம் ஏற்படவே, அச்சமடைந்து கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். அவருக்கு ஹீமோகுளோபின் பரிசோதனை செய்தபோது, ரத்தசோகை இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, அப்பெண்ணுக்கு த்ரோம்போடிக் த்ரோம்போசைட்டோபெனிக் பர்புரா (TTP) என்ற அரியவகை நோய் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
TTP என்பது உடலில் உள்ள சிறிய ரத்த நாளங்களில், சிறிய ரத்தக் கட்டிகளை (Microclots) உருவாக்கும் ஒரு வகை அரிதான மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தான நோயாகும். இதற்கு உடனடி மருத்துவ சிகிச்சை அவசியம். இல்லையென்றால், ரத்த பிளேட்லெட் எண்ணிக்கை குறையும், ரத்தசோகை மற்றும் உறுப்புகள் பாதிப்பு ஏற்படும். இதனை உணர்ந்த மருத்துவர்கள், உடனடியாக அப்பெண்ணுக்க்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர்.
இதுகுறித்து கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் கவிதா கூறும்போது, “கர்ப்பிணிப் பெண் ஒருவர் திடீரென முகம், கால்களில் அதிக வீக்கம் மற்றும் மூச்சுத்திணறல், ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்ட நிலையில், சிகி்ச்சைக்கு வந்தார். அவருக்கு மேற்கொண்ட பரிசோதனையில், அவருக்கு ரத்தசோகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், சாதாரணமாக ஒரு கர்ப்பிணிக்கு 2 லட்சத்திற்கு மேல் ரத்த அணுக்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த பெண்ணுக்கு வெறும் 65 ஆயிரம்தான் இருந்தது. ரத்த அணுக்கள் பரிசோதனை செய்தபோது Thrombotic thrombocytopenic purpura diagnosis (TTP) என்ற அரிய வகை நோய் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த நோய்ப் பாதிப்பு ரத்த அணுக்களை குறைத்து, ரத்தத்தை உறைய வைத்து உடல் உறுப்புகளை பாதிக்கும். ரத்த அணுக்கள் சிதைவு ஏற்பட்டால் நுரையீரல், சிறுநீரகம் செயலிழக்கும். இந்நோய் பாதிப்பு 25 ஆயிரம் பேரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே ஏற்படும். ஒருவேளை இந்த நோய்ப் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் 90 சதவீதம் பேர் இறந்துவிடுவார்கள். ஆனால், சிகிச்சைக்காக வந்த கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே நோய்ப் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதால் உடனடியாக தீவிர சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட்டு, ரெட் அலர்ட் குழு மற்றும் மூத்த மருத்துவர்கள் குழு இணைந்து சிகிச்சையை தொடங்கினர். 42 நாள் தொடர் சிகிச்சையிலிருந்த கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு, 15 முறை பிளாஸ்மா மாற்று சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
இதன் மூலமாக ரத்த உறைவு தன்மை குறைந்து, ஹீமோகுளோஃபின் அளவு அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. மேலும், இம்யுனோ குளோபலின் போன்ற விலை உயர்ந்த மருந்துகளும் வழங்கப்பட்டதால், ரத்த அணுக்கள் அளவு வேகமாக அதிகரித்தது. படிப்படியாக முக வீக்கம், ரத்தக் கசிவும் சரியானது.
இதுபோன்ற சிகிச்சையை தனியார் மருத்துவமனையில் மேற்கொண்டால் குறைந்தது ரூ.40 லட்சம் வரை செலவாகியிருக்கும். ஆனால் அரசு மருத்துவமனையில் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், எவ்வித கட்டணமும் இல்லாமல் இந்த சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த இடைவெளியில் அவருக்கு அழகான பெண் குழந்தையும் பிறந்தது. தற்போது, தாயும், சேயும் நலமாக உள்ளனர். அந்த பெண்ணிற்கு தொடர்ந்து இதுபோன்ற பாதிப்புகள் வராமல் கண்காணிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.