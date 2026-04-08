தஞ்சையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மன்னர்களின் அறச்செயலை பறைச்சாற்றும் கல்வெட்டு

அன்றைய நாட்களில் வழிப்போக்கர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்லும் வேளையில் அச்சத்திரங்களில் தங்கியிருந்து உணவருந்திச் செல்வது வழக்கமாக இருந்தது.

கல்வெட்டு கண்டெடுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 8, 2026 at 6:27 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம், கிட்டப்பா வட்டாரத்தில் மன்னர்கள் காலத்து கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னர்கள் மட்டுமல்ல, மக்களும் அறச்செயல் செய்வதில் எவருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதை இலக்கியங்களும், கல்வெட்டுகளும் காலந்தோறும் வரலாற்றில் பறைசாற்றிக் கொண்டே வருகின்றன. அந்த வகையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ராஜகோபாலசாமி தெருவில் உள்ள கிட்டப்பா வட்டாரத்தில் பிற்கால கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த கல்வெட்டை சரசுவதி மகால் நூலகத்தின் தமிழ்ப் பண்டிதர் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர் முனைவர் மணி மாறன், ஓய்வுப்பெற்ற தலைமையாசிரியர் முனைவர் தில்லை கோவிந்தராஜன், பட்டதாரி ஆசிரியர் ஜெயலெட்சுமி, ஏடகம் சுவடியியல் மாணவர் சரவணன் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வுச் செய்தனர்.

இந்த ஆய்வு குறித்து அவர்கள் கூறும்போது, "பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் அறச்சாலைகளாக சத்திரங்களும், மடங்களும் ஊர்கள்தோறும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அன்றைய நாட்களில் வழிப்போக்கர்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குச் செல்லும் வேளையில் அச்சத்திரங்களில் தங்கியிருந்து உணவருந்திச் செல்வது வழக்கமாக இருந்தது. அவ்வாறு செல்பவர்களுக்கு ஏதேனும் நோய் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு மருத்துவச் சிகிச்சை அளிக்கும் வசதியும் அங்கேயே இருந்தது. இவை 'தருமக்கட்டளை' என்ற பெயரில் பல இடங்களில் நடைபெற்று வந்தன. யாரோ ஒருவராலோ அல்லது ஒரு சிலரோ சேர்ந்து இத்தகைய தருமகாரியத்துக்கு நிலமும், பொருளும் நிரந்தரமாகக் கிடைக்குமாறு வழங்கியிருந்தனர்," என்றனர்.

தொடர்ந்து கூறிய அவர்கள், "இத்தகைய சத்திரங்களின் நிர்வாகம் குறித்து கி.பி.1855- ஆம் ஆண்டு கிடைக்கப்பெற்ற ஆவணம் ஒன்று சத்திரத்திற்கு வருகின்ற வருவாயில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தைக் கண்டிப்பாகச் சேமித்து வைக்க வேண்டும். இது எதிர்கால நெருக்கடிகளை சமாளிக்க உதவும் என்றும், வழிப்போக்கர், வயோதிகர், பெண்டிர், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோருக்கு உணவு வழங்க வேண்டும் என்றும், உழைக்காமல் வரக்கூடிய சோம்பேறிகளுக்கு இங்கே தங்கவும், உணவளிக்கவும் கூடாது என்றும் கூறுகிறது. இதேபோன்றதொரு அறக்கட்டளைதான் கிட்டப்பா வட்டாரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுச் செய்தியாகும். சுமார் ஒன்னேகால் அடி அகலமும், இரண்டரை அடி உயரமும் கொண்ட இக்கல்வெட்டில் 30 வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன," என்று விவரித்தனர்.

மேலும், "கி.பி.1889- ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 17 தமிழ் சர்வதாரி ஆண்டு தை மாதம் 6 என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இக்கல்வெட்டில் கி.பி.1887- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 1- ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் ராஜகோபாலசாமி கோயில் வீதி அண்ணு பாட்டகர் சொல்படி, நாகோ பாட்டகர் செய்த தருமச் செயலை அவருடைய தமையன் வெங்கோ பாட்டகர் எழுதி வைத்த 'உயில்' என்று குறிப்பிடுகிறது.

துவாதசி கட்டளை தருமத்திற்காக அவருடைய வீட்டின் மேல்புறமும், அதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர வைப்பு நிதி ரூபாய் 400-லிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வட்டித்தொகையைக் கொண்டு பத்து பிராமணருக்கு, அவரும் அவருடைய தமக்கை காமாட்சி அம்மாளும், அன்னம் வழங்கி தருமம் நடத்தி வந்ததை இந்தக் கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது. மேலும் இவர்களுக்குப் பிறகு மேற்படி தருமத்தைத் தமக்கை மகள் கங்காபாய் அம்மாள் நடத்தி வர வேண்டும் என்பதனையும், இதனை சகலரும் அறியும்படியாக கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது" என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

