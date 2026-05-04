கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை - யாருக்கு வெற்றி?
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் செ. தாமோதரன், திமுக சார்பில் சபரி கார்த்திகேயன், தவெக சார்பில் கே. விக்னேஷ், நாதக சார்பில் பானு பிரியா செந்தில் குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:55 AM IST
சென்னை: கிணத்துக்கடவு சட்டப் பேரவை தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.
கிணத்துக்கடவு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும். இது பொள்ளாச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. கோயம்புத்தூர் தெற்கு மற்றும் பொள்ளாச்சி ஆகிய இரண்டு வட்டங்களில் உள்ள பல பேரூராட்சிகளையும் கிராமங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
கிணத்துக்கடவு பேரூராட்சி, மதுக்கரை நகராட்சி, செட்டிபாளையம் பேரூராட்சி மற்றும் கிணத்துக்கடவு, மதுக்கரை ஒன்றியப் பகுதிகளை இது கொண்டுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கிணத்துக்கடவு தொகுதி, வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியாகும். யானை வலசைக்கு பெயர் பெற்ற மதுக்கரை இந்த தொகுதியில் தான் உள்ளது.
இந்த தொகுதி பெரும்பாலும் சுமார் 78 சதவீதம் நகர்ப்புறம் சார்ந்த பகுதிகளையும், கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள முக்கியமான கிராமப்புற விவசாயப் பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளது.
1967 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை மொத்தம் 13 முறை இந்த தொகுதி தேர்தலை சந்தித்துள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 9 முறை வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. அதிமுகவின் சிட்டிங் எம்எல்ஏவான செ. தாமோதரன் மட்டும் 2001, 2006, 2011 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த தொகுதியில் திமுக 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த இரு கட்சிகளை தவிர வேறு எந்த கட்சியும் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதில்லை.
கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,00,486. இதில் ஆண்கள் 1,44,562. பெண்கள் 1,55,888 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 36. ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 86.97% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த முறை அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ செ. தாமோதரன் 5-வது முறையாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் சபரி கார்த்திகேயன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கே. விக்னேஷ், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பானு பிரியா செந்தில் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இது தவிர கணசங்கம் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ற கட்சியின் சார்பில் மாரியப்பன் என்பவர் சுயேட்சையாக போட்டியிடுகிறார். மொத்தம் 5 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே இந்த தொகுதியில் உள்ளனர்.