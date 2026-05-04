ETV Bharat / state

கீழ்வேளூரில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வெற்றி தொடருமா?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் பண்ணாரியும் திமுக கூட்டணியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் சுந்தரமும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் தமிழ்செல்வியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சௌந்தர்யாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கீழ்வேளூர் (நாகப்பட்டினம்): நாகை மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மூன்று சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றான கீழ்வேளூரில் (தனி) இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது.

டெல்டா மாவட்டமான நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று தொகுதிகளில் ஒன்றான கீழ்வேளூர் தனித்தொகுதியில், நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2026 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

கீழ்வேளூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள்: 83,392

பெண்கள்: 85,535

மூன்றாம் பாலினம்: 07

மொத்தம்: 1,68,934

தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பின் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு முதல் தேர்தலை சந்தித்து வரும் இத்தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் 79.52 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை 87.90 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

இந்த முறை இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடுகிறது. அந்த கட்சியின் சார்பில் டி.லதா வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக தலைமையிலான தேஜகூட்டணியில் பாமகவுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாமக சார்பில் வடிவேல் ராவணன், தவெக சார்பில் செந்தில் பாண்டியன் மற்றும் நாதக சார்பில் கார்த்திகா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

இந்த முறை இத்தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடுகிறது. அந்த கட்சியின் சார்பிவ் டி.லதா வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமகவுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாமக சார்பில் வடிவேல் ராவணன், தவெக சார்பில் செந்தில் பாண்டியன் மற்றும் நாதக சார்பில் கார்த்திகா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த 2021-இல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பெ.மகாலிங்கம், பாமகவின் வடிவேல் ராவணனை சுமார் 17 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

இந்த முறையும் பாமக சார்பில் வடிவேல் ராவணன் களமிறங்கி உள்ள நிலையில், தொகுதியை இம்முறை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தக்கவைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது

TAGGED:

KILVELUR CONSTITUENCY
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
கீழ்வேளூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி
தமிழ்நாடு சட்ப்பேரவை தேர்தல் 2026
ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.