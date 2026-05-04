கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்றுமா திமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதியில் திமுக சார்பாக கே.பிச்சாண்டி, அதிமுக வேட்பாளர் எஸ். ராமச்சந்திரன், நாதக சார்பாக வி.லோகநாதன் மற்றும் தவெக சார்பில் டி.ராஜா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:56 AM IST
கீழ்பென்னாத்தூர் (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 2008-ம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பின் உருவாக்கபப்ட்ட தொகுதி ஆகும். இத்தொகுதி 2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களைக் கண்டுள்ளது. முதல் தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் ஏ.கே.அரங்கநாதன் வெற்றி பெற்ற நிலையில், அடுத்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் திமுக வேட்பாளர் கே.பிச்சாண்டி தொடர் வெற்றியைப் பெற்றார்.
இவர் 1996, 2001 மற்றும் 2006 தேர்தல்களில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், 1996 முதல் 2001 வரை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளார்.
இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,40,823 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதில் ஆண்கள் 1,18,702, பெண்கள் 1,22,106 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 15 ஆவார்கள்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 2,03,886 (80.41%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் 21 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இதில் திமுக வேட்பாளர் கே.பிச்சாண்டி 1,04,675 (51.34%) வாக்குகள் பெற்றி அபார வெற்றி பெற்றார். இத்தொகுதியில் அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கே.செல்வகுமார் 77,888 வாக்குகள் பெற்று, 26,787 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். 11,541 வாக்குகளுடன் நாம் தமிழர் வேட்பாளர் டாக்டர்.ஆர்.ராமேஷ்பாவு மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றார்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 23 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இத்தேர்தலில் 90.24 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. திமுக சார்பாக நான்காம் முறை கே.பிச்சாண்டி களம் காண்கிறார். இவரை எதிர்த்து இந்த முறை அதிமுக வேட்பாளர் எஸ். ராமச்சந்திரன் நேரடியாக மோதுகிறார். மேலும், நாம் தமிழர் வேட்பாளர் வி.லோகநாதன் மற்றும் தவெக சார்பில் டி.ராஜா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். அதே நேரம், பிச்சாண்டி என்ற பெயரில் 3 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள், ராமச்சந்திரன் என்ற பெயரில் 3 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|கீழ்பென்னாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|கே.பிச்சாண்டி
|திமுக
|2016
|கே.பிச்சாண்டி
|திமுக
|2011
|ஏ.கே.அரங்கநாதன்
|அதிமுக