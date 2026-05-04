கிள்ளியூர் தொகுதி: காங்கிரஸின் அசைக்க முடியாத கோட்டையில் தவெக சவால்!

​இந்தத் தேர்தலின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சபின் உருவெடுத்துள்ளார்.

கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 10:29 AM IST

​கிள்ளியூர் (கன்னியாகுமரி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மிக வலிமையான கோட்டையாகக் கருதப்படும் கிள்ளியூர் தொகுதியின் தற்போதைய கள நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

​2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, கிள்ளியூர் தொகுதியில் தற்போதைய உறுப்பினரான காங்கிரஸ் கட்சியின் ராஜேஷ்குமார் மீண்டும் போட்டியிடுவதால், இத்தொகுதி காங்கிரஸுக்கு ஒரு கௌரவப் போட்டியாக மாறியுள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் காங்கிரஸின் செல்வாக்கை நிரூபிக்கும் முக்கியத் தொகுதியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் கடலோர மற்றும் ரப்பர் தோட்டப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதியில் ஆண் வேட்பாளர்கள் 1,23,143; பெண் வேட்பாளர்கள் 1,20,678; மூன்றாம் பாலினத்தவர் 16 என மொத்தம் 2 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 837 வாக்காளர்கள் (2,43,837) உள்ளனர். 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் 71.26 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு இங்கு நடைபெற்றுள்ளது.

கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ-வுமான எஸ். ராஜேஷ்குமாருக்கும், தவெக வேட்பாளர் சபின் மற்றும் பாஜக வேட்பாளர் நிவின் சைமன் ஆகியோருக்கு இடையேதான் மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. எனினும், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் களம் காணும் ஹிம்லர் இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கை வைத்திருக்கிறார்.

​காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ்குமார், கடந்த 2016 மற்றும் 2021 தேர்தல்களில் இத்தொகுதியில் மிக அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றவர். தொகுதி மக்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு வைத்திருப்பது இவருக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

​மறுபுறம், பாஜக வேட்பாளர் நிவின் சைமன், குமரி மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளில் பாஜகவிற்கு இருக்கும் செல்வாக்கை கிள்ளியூரிலும் நிலைநாட்டத் தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார். இந்து வாக்காளர்களின் வாக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதில் அவர் கவனம் செலுத்தியுள்ளார்.

​இந்தத் தேர்தலின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் சபின் உருவெடுத்துள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகையால் ஈர்க்கப்பட்ட தவெக தொண்டர்களும் இளைஞர்களும், காங்கிரஸின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் கணிசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

​கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ராஜேஷ்குமார் சுமார் 55,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றார். ஆனால், இந்த முறை தவெக மற்றும் பாஜகவின் தீவிரப் போட்டியால், அந்த வெற்றி வித்தியாசம் குறையுமா அல்லது ராஜேஷ்குமார் தனது சாதனையைத் தக்கவைப்பாரா என்பதே எதிர்பார்ப்பு.

கடலோர மக்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் ரப்பர் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் இந்தத் தேர்தலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த தொகுதியின் வெற்றி என்பது காங்கிரஸ் தனது கோட்டையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டதா அல்லது புதிய அரசியல் சக்திகள் இங்கு காலூன்றியதா என்பதற்கான விடையாக அமையும்.

