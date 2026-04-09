Exclusive | ‘சுந்தர்.சி-க்கு பழனிவேல் தியாகராஜன் ஒரு போட்டியே கிடையாது’ நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கும் குஷ்பு
“சொந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது, மதுரையில் 10 ஆண்டுகளாக ஏராளமான பணிகளை செய்ய நினைத்தும் செய்யவிடவில்லை என பி.டி.ஆர் கூறுவது சரியில்ல” என்கிறார் குஷ்பு.
Published : April 9, 2026 at 10:22 PM IST
-By எஸ். ரவிச்சந்திரன்
எதிர்வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதில் களம் காணும் மதுரை மத்தியத் தொகுதியின் ஸ்டார் வேட்பாளரான பழனிவேல் தியாகராஜனை (பி.டி.ஆர்) எதிர்த்து, இரட்டை இலை சின்னத்தில் பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் சுந்தர்.சி போட்டியிடுகிறார்.
சுந்தர்.சி-யை ஆதரித்து அவரது மனைவியும், அ.தி.மு.க கூட்டணியில் உள்ள பா.ஜ.க-வின் மாநிலத் துணைத்தலைவரான குஷ்பு பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த சூழலில், சென்னையில் உள்ள பாஜக மாநிலத் தலைமை அலுவலகத்தில் தி.மு.க ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற குற்றங்கள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பல்வேறு குற்றசாட்டுகளை குஷ்பு முன்வைத்தார்.
அதன் பின்னர் ஈடிவி பாரத்திற்கு குஷ்பு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “போதுமடா சாமி 5 வருடம் ஆட்சிக்காெடுத்து விட்டோம்; எங்களுக்கு ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என மக்கள் தெளிவாக இருக்கின்றனர். மதுரை மத்தியத் தொகுதியில் போட்டியிடும் சுந்தர் சி-க்கு போட்டி என்பதே கிடையாது என்றார்.
பிடிஆர் செய்தது என்ன?
முதலில் கனிமொழியும், பி.டி.ஆரும் சுந்தர்.சி வெளியில் இருந்து வந்தவர் என்றும் அவருக்கு ஏன் பதில் கூற வேண்டும் எனவும் கூறினார்கள். எங்கு இருந்து வந்தார் என்பது முக்கியம் கிடையாது. கேள்விக்கு பதில் இருந்தால் அதனை கொடுங்கள். கேள்விக்கு பதில் கிடையாது. இந்தியாவிலேயே மிக அழுக்கான இடத்தில் மதுரை முதலிடம் பிடித்துள்ளது என்று குஷ்பு குற்றம்சாட்டினார்.
மதுரையில் 10 ஆண்டுகளாக ஏராளமான பணிகளை செய்ய நினைத்தும் செய்யவிடவில்லை என பி.டி.ஆர் கூறுகிறார். பணிகளை யார் செய்யவிடவில்லை. தி.மு.க ஆட்சித்தானே நடைபெற்றது. அமெரிக்காவில் இருந்து பதவியை விட்டு விட்டு மக்கள் நலனுக்காக வந்துள்ளேன் என கூறும்போது, செய்ய முடியவில்லை என்றால்; என்ன நியாயம்? என அவர் கேள்வியெழுப்பினார்.
சுந்தர் கேட்டது போல் ராஜினமா செய்துவிட்டு போய் இருக்கலாமே? ஏன் இங்கே இருக்கிறீர்கள். மறுபடியும் தேர்தலில் ஏன் ஜெயிக்க வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார். 30 ஆயிரம் கோடி மட்டும் அல்ல; 200 கோடி ஊழலும் மக்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. பல ஊழல்களை செய்து காசு சம்பாத்திக்க மட்டும் தான் வந்துள்ளீர்கள்.
மதுரை மாநராட்சியில் ஊழல் நடத்துள்ளது. நிதி அமைச்சராக பிடிஆர் இருந்தபோது அவரின் கண்பார்வை, கையெழுத்து இல்லாமலும், அவருக்கு தெரியாமல் மேயர் தேர்வு செய்ய முடியுமா?,” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மக்களுக்கு ஒன்று; வீட்டில் வேறொன்றா?
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தி.மு.க நாத்திகமா, ஆத்திகமா என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறதா?. திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் விளக்கு ஏற்றக்கூடாது; சனாதன தர்மத்தை கேன்சர், கோவிட், தொழுநோய் என வியாதிகளுடன் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றனர்.
ஆனால், முதலமைச்சரின் மனைவி துர்கா கோயிலுக்கு சென்று பூஜை செய்து, விபூதி குங்குமம் பூசிக்கொள்கிறார். மேலும், வீட்டில் உள்ள பெண்கள் மீண்டும் மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்பதற்காக கோயிலுக்கு செல்கின்றனர். பொதுமக்களுக்கு ஒன்றை கூறி விட்டு, வீட்டில் ஒன்றை செய்கின்றனர். விதிகள் வேறு வேறாக இருக்கிறதா? என்பது எனக்கு தெரியவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் அதிகரித்துள்ளன என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு உள்துறை கொடுத்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலியல் குற்றங்கள் 125 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.
தலைவிரித்தாடும் போதை கலாச்சாரம்
அறிவாலயம் பக்கத்திலேயே போதைப்பொருட்கள் கிடைக்கிறது. இதுபோன்ற செயல்கள் நடைபெறுவது கூட அவர்களுக்கு தெரியவில்லையா? அல்லது தெரிந்தும் தெரியாதது போல் இருக்கின்றனரா?. போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையாகி 8 வயது குழந்தை ஊசி போட்டுக் கொள்ளும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது முதலமைச்சருக்கு மட்டும் இது எப்படி தெரியாமல் இருக்கும்?
பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் மாணவர்கள் டாஸ்மாக்-கிற்கு அடிமையாகி, தண்ணீர் பாட்டிலில் சாராயம் ஊற்றி கொண்டு வருகின்றனர். பெண் குழந்தைகளும் போதைக்கு அடிமையாகி உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஜாபர் சாதிக் இருக்கும்போது தான் 3 ஆயிரம் கிலோ போதைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதெல்லாம் அரசாங்கத்திற்கு தெரியாமல் எப்படி முடியும்?,” என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை குஷ்பு முன்வைத்தார்.
விஜய்க்கான கூட்டம்
முதலில் நம் வீட்டில் இருப்பதை பார்க்க வேண்டும்; நம் வீட்டில் உள்ள குப்பைகளை சுத்தம் செய்தப் பின்னர் பிறர் வீடுகளை பார்க்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறிய குஷ்பு, கண்ணாடி வீட்டிற்குள் இருந்துக் கொண்டு கல் தூக்கி ஏன் எறிகிறாய்? என்றும், முதலில் உன் வீட்டைப் பார் என்றும் பகிரங்கமாய் பேசியுள்ளார்.
கடைசியாக, விஜய்-யை பார்க்க வரும் கூட்டத்தினர் அவருக்கு வாக்கு அளிக்கிறார்களா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்போம் என குஷ்பு தெரிவித்தார்.